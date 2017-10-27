Приложение Soz Sende с правовой информацией для журналистов разработали в РК

Оно состоит из трех компонентов, два из которых направлены на повышение квалификации журналистов.

Приложение Soz Sende для журналистов разработали в Казахстане. Автор идеи — общественное объединение «Гильдия судебных репортеров» — журналистская организация, в которую входят корреспонденты различных СМИ, освещающие судебные процессы, передает Today.kz.

В приложение встроена кнопка SOS, при активизации которой доверительным контактам пользователя отправляется сообщение об экстренной ситуации, и они смогут в режиме реального времени узнать, где находится человек. Кроме того, информация об экстренной ситуации будет отображаться на общедоступной карте, встроенной в приложение, а также на отдельном сайте. То есть все пользователи приложения будут оповещены о внештатной ситуации с их коллегой.

Еще два компонента приложения направлены на повышение квалификации журналистов. Так, к примеру, в разделе «Читалка» можно ознакомиться с правовой информацией.

«Например, какие права есть при задержании, что делать, если журналисту не отвечают на запрос, или каковы права журналистов при освещении судебного процесса. Еще один раздел, „Возможности“, представляет собой RSS-рассылку о грантах, стипендиях и программах для журналистов, фотографов, режиссеров и всех тех, кто так или иначе связан с информацией», — сообщили разработчики приложения.

«Идея мобильного приложения для журналистов Soz Sende соответствует плану действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности преступлений против журналистов», — добавили в организации.