Работу столичных КСК можно будет контролировать через мобильное приложение

Проект е-КСК позволит повысить качество работы и обеспечит прозрачность деятельности КСК.

Городское Управление жилищной инспекции совместно с Астана Innovations внедряет проект е-КСК. Основными его целями являются улучшение коммуникаций между жителями, повышение качества обслуживания и обеспечение прозрачности деятельности КСК, передает акимат Астаны.

«На постоянной основе будет осуществляться сбор информации для анализа деятельности КСК, что повысит качество обслуживания многоквартирных жилых домов. Вместе с тем у вас появится возможность поставить оценку работе вашего КСК, на основании которой будет формироваться рейтинг КСК», — говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с техническим заданием был проведен открытый конкурс, по итогам которого отобрано пять лучших решений, рекомендованных для дальнейшего масштабирования. На сегодняшний день совместно с Управлением жилищной инспекции проводится работа по подключению КСК к системам.