Багдат Мусин предложил отключить сотрудникам ЦОНов доступ к базам данных

По его мнению, не лишним будет и использование распознавание лиц, а также отпечатков пальцев.

Председатель Комитета по статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин прокомментировал историю с передачей третьим лицам данных граждан. На своей странице в Facebook он высказал свою позицию касательно доступа сотрудников ЦОНов к базам данных.

«Давайте не будем поливать грязью ЦОНы, которые были нашей общей казахстанской гордостью. ЦОН мне не безразличен. Как один из авторов идеи соединения ЦОНов с eGov, попытаюсь разложить проблему и предоставить какие-то предложения по возникшей ситуации. Я понимаю что очень неприятно что наши с вами данные попадают к неким третьим лицам, которые могут оформить кредит, или вообще хуже — переоформить недвижимость, как минимум прописать человека и т.д. Это все конечно очень гипотетически, так как в сговоре должны быть несколько лиц, кредитный рисковик банка, оператор ЦОНа, миграционщик, нотариус... Но беспокойство однозначно дельное», — написал Багдат Мусин, ранее занимавший должность председателя Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов.

Он высказал один из вариантов решения проблемы, который предполагает отключение сотрудникам ЦОНов доступ к базам.

«Доступ нужен был раньше для решения проблемы с коррупцией, когда справка стоила 100 долларов, а спрос на них был очень велик. Очереди за бумажными справками составляли 50-70% обратившихся в ЦОН, а пользователей eGov было мало. Но сейчас время прошло, народ стал более грамотным в цифровом формате. Пусть имеет доступ только сам человек по своему ЭЦП или одноразовому паролю, который должен прийти на телефон», — заявил Багдат Мусин.

В то же время, он призвал госорганы внедрять новые методы — использовать распознавание лиц и отпечатков пальцев сотрудников ЦОНов при входе в базу данных: «Если то и то не совпадает, то открывать доступ при директоре ЦОН. Это как рисковики в банке — если что-то идет не так, обязательно доступ к счету или операции при дополнительной проверке человека более высокого ранга».