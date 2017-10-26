В Казахстане хотят запретить деятельность майнеров

Финрегулятор с правительством вырабатывает казахстанский подход к обращению и выпуску криптовалют.

Национальный банк совместно с правительством вырабатывает подход к выпуску и обращению криптовалют. Об этом сообщил председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, передает «Капитал».

«Мое мнение в отношении криптовалют не меняется, оно достаточно жесткое. Я не очень понимаю, что такое криптовалюта, до сих пор, с точки зрения даже профессиональной оценки. Это инструмент, который не имеет нормального эмитента, который не имеет единого централизованного органа, и, скорее всего, он не подкреплен ничем. Его стоимость исключительно основана на спекулятивных операциях. Поэтому обеспечить дальнейшую сохранность тех активов, которые люди инвестируют или хотят инвестировать в подобного рода криптовалюты, как биткойн, сейчас не берется никто. И если сейчас вдруг произойдет сдувание этого пузыря, то что будет происходить с теми людьми, которые инвестировали деньги в биткойн?! Я догадываюсь, что они могут прийти к государству и спросить: почему нас вовремя не предупредили. Поэтому я сейчас предупреждаю: эти операции несут риск!» — заявил Данияр Акишев.

Глава Нацбанка рассказал также, что финансовый регулятор направил свои предложения в правительство. Так, НБ РК предлагает, к примеру, ввести запрет на расчеты за криптовалюту в тенге, а также запретить деятельность компаний, которые генерируют криптовалюту.

«Есть и другое направление по криптовалютам. Мы сейчас его рассматриваем — некоторые страны, даже центральные банки, изучают возможность выпуска собственных криптовалют, но в этом случае речь больше идет о централизованном инструменте, который, скорее всего, будет аналогом либо суррогатом тех платежных инструментов, который в этих странах присутствуют. Но пока в мире мы не видели реализованных практик в этом направлении, поэтому будем и дальше интенсивно их изучать», — отметил Данияр Акишев.

В заключение он отметил, что ввиду наличия спекулятивного риска операции физических лиц по криптовалютам должны быть ограничены.