Специальный электронный адрес предложили создать каждому казахстанцу

Депутат задался вопросом, почему связь государства с гражданином является такой проблемой в эпоху цифровых технологий.

В Казахстане предложено создать национальную систему уведомлений, присвоить каждому гражданину электронный почтовый ящик для уведомлений и присваивать ЭЦП при выдаче удостоверения личности.

«Мы уже имеем развитую систему электронных государственных услуг, теперь и электронные уголовные дела вводятся. А штрафные уведомления до сих пор доставляем письмами, да и то не все. Я не понимаю, почему устойчивая связь государства с каждым своим гражданином является такой проблемой в эпоху цифровых технологий. Почему государственные и правоохранительные органы, суды, судисполнители затрачивают колоссальные усилия и финансы для того, чтобы доставить очередное уведомление или предписание, а затем еще и доказать, что оно вручено адресату», — пояснил свое предложение депутат Канат Мусин на заседании Мажилиса, передает «Караван».

Для решения этих проблем он предложил создать национальную систему уведомлений в виде защищенного почтового сервера в системе электронного правительства.

«Присвоить на этом сервере каждому гражданину Казахстана, достигшему 16-летнего возраста, почтовый ящик, привязав его адрес к ИИН. Электронно-цифровую подпись, за которой сейчас каждый должен в ЦОН ходить, присваивать каждому гражданину в обязательном порядке при получении удостоверения личности. Зашивать в чип, и пожалуйста — любой может пользоваться, не обращаясь в другие органы», — перечислил предложения депутат.

По его словам, стоимость проекта системы уведомлений не превысит нынешних затрат бюджета на отправку заказных писем, а в будущем позволит полностью снять проблему уведомлений.