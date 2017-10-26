Блокчейн в действии: аукцион по продаже права землепользования пройдет в новом формате

Применение технологии позволит оптимизировать госуслуги и перевести в электронный формат документооборот.

Управление по инвестициям и развитию Астаны совместно с Управлением земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города Астаны подписали трехсторонний меморандум о внедрении технологии блокчейн с ведущей компанией в этой области — Bitfury, передает медиацентр акимата.

«Мы хотим внедрить новые регламенты к государственным услугам и процедурам для обеспечения прозрачности и усиления доверия к государству. Это госзакупки, доступ к тендерам, земле, поставкам, новые стандарты и регламенты в строительном бизнесе. В данный момент мы запускаем пилотный проект внедрения технологии блокчейн для проведения аукционов по продаже права временного возмездного землепользования в Астане», — сказал в ходе подписания меморандума руководитель Управления по инвестициям и развитию Астаны Алишер Абдыкадыров.

По его словам, применение технологии блокчейн позволит оптимизировать госуслуги, перевести в электронный формат документооборот без физического контакта. Это в том числе удобство в координации с налоговой и другими службами, отсутствие необходимости в нотариальных услугах, а также невозможность изменить внесенные данные, предотвращение коррупции и содействие прозрачности государственных информационных ресурсов.

«Мы сейчас убедимся, что эта система работает, и в перспективе нужно думать над внедрением данной технологии на весь рынок недвижимости», — отметил в свою очередь заместитель руководителя Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны Анзор Абаев.

По словам Алишера Абдыкадырова, пилотирование технологии блокчейн для регистрации прав собственности на земельные участки — это еще один шаг к цифровизации рынка недвижимости в Казахстане.