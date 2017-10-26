В Казахстане запущены мобильные платежи посредством QR-кодов

Как отмечают представители Казкома, платежный сервис Homebank Pay не имеет аналогов в Европе и СНГ.

Казкоммерцбанк объявил о запуске в Казахстане инновационного платежного сервиса Homebank Pay, который делает возможной оплату покупок с использованием QR-кодов. Сервис основан на мобильном решении компании Visa с использованием QR-технологии в интернет-банкинге. Предприятия торговли и сервиса смогут принимать безналичные платежи без использования POS-терминалов, что значительно упростит и удешевит процесс расчетов за товары и услуги.

«Сегодня мы рады представить передовое банковское решение в эквайринге, которое облегчает переход предпринимателей, особенно в сфере малого бизнеса, к безналичным расчетам. На наш взгляд, этот проект имеет не только инновационное, но и социальное значение, поскольку будет способствовать снижению теневого оборота наличных денег и поступлению платежей в бюджет. В дальнейшем сервис будет доступен и клиентам Халык банка», — заявила Умут Шаяхметова, председатель правления Halyk Bank.

Потребителям товаров и услуг для расчетов с помощью QR-кодов необходимо иметь действующую карту Visa от Казкоммерцбанка, смартфон на базе ОС Android или iOS, а также установленное приложение Homebank свежей версии. Для оплаты пользователю будет достаточно отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона, и все реквизиты коммерсанта будут автоматически распознаны и обработаны системой.

Как рассказали представители банка, поскольку платеж инициируется самим потребителем как перевод средств (push-платеж), данные его карты не потребуются. Это значительно повышает безопасность и минимизирует риск оспаривания транзакций. При этом, QR-код может быть размещен где угодно: на сайте, на табличке в торговой точке и даже в ТВ-рекламе.

«Этот платежный сервис не имеет аналогов в Европе или СНГ, и пока доступен только в нескольких странах мира. Мы создаем прецедент, — заявил Нурлан Жагипаров, управляющий директор Qazkom. — Уникальная особенность нового платежного сервиса — в его исключительной простоте и доступности. Теперь любой индивидуальный предприниматель сможет принимать безналичные платежи при нулевых инвестициях с его стороны в платежную инфраструктуру. Аналогичным образом, любой владелец Android- или iOS-смартфона и карты Qazkom, а в будущем — и карты Halyk Bank, сможет легко и безопасно оплачивать свои покупки практически в любой торговой точке по Казахстану. Сфера применения технологии очень обширна. Скоро она будет встречаться на каждом шагу: в сетевых магазинах, на открытых рынках, даже уличные музыканты могут взять оплату по QR-коду на вооружение».

В Казахстане безналичные платежи демонстрируют бурный рост. Через инфраструктуру Казкома объем платежей вырос на 270% за полтора года. Так, например, в сентябре 2017 года было совершено 4720000 безналичных платежей. При этом практически каждый пятый платеж совершается бесконтактным способом. Как отметили в Казкоме, услуга Homebank Pay станет новой вехой в развитии безналичных платежей.

Приложение Homebank с новым сервисом будет доступно клиентам Qazkom и Halyk Bank. А QR-код является универсальным — им смогут пользоваться для оплаты клиенты других банков при условии, что банки внедрят у себя соответствующую технологию.

«Насколько я знаю, некоторые казахстанские банки уже занимаются внедрением этой технологии», — отметил Нурлан Жагипаров.

Оригинальный QR-код будет выпускаться банком-эквайером. Чтобы подключиться к новому сервису, коммерсанту необходимо заключить с банком договор на торговый эквайринг. В ближайшее время к сервису подключат всех коммерсантов, партнеров Qazkom и Halyk Bank. Подключение будет осуществляться бесплатно. При этом в банке не называют размер комиссии для предпринимателей, отмечая, что для каждого бизнеса она будет прорабатываться отдельно, в зависимости от оборота.

В октябре нынешнего года планируется полностью охватить интернет-магазины, в ноябре услуга появится в торговых точках Астаны и Алматы. В 2018 году Homebank Pay будут внедрять по всему Казахстану, а также в дочерних банках Казкома в России и Таджикистане.