Пользоваться смартфонами запретили в школах ВКО

Сразу в 579 школах региона смартфоны теперь под запретом.

Школьникам Восточно-Казахстанской области запретили пользоваться на занятиях смартфонами. Вслед за госслужащими детям предложили отказаться от гаджетов и брать с собой только кнопочные мобильники. В итоге сразу в 579 школах региона смартфоны теперь под запретом. Еще в 80 они и раньше были ненужным аксессуаром: сигнала для сотовой связи на их территории все равно нет, передает «КТК».

Запрет, говорят в прокуратуре, мера вынужденная. В школах резко возросло количество краж смартфонов. Кроме того, педагоги жалуются, что выход в интернет очень отвлекает детей от уроков. Но если ребенок все-таки принес смартфон в школу, его можно оставить у учителя или в специальном шкафу. Злостных нарушителей ждет дисциплинарное взыскание — родителей вызовут в школу. И хотя запрет носит рекомендательный характер, в прокуратуре говорят, что взрослые его поддержали повсеместно, и это уже принесло результаты.

«Согласно статистике, в прошлом году у нас было 40 с лишним краж или утерь сотовых телефонов, потому что дети не всегда говорят, что они потеряли. В этом году 18. То есть в два с лишним раза меньше», — отметил Аслан Жексембаев, старший прокурор прокуратуры ВКО.