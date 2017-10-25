Как криптообменники работают с казахстанцами

С 2015 года число ежемесячных сделок по купле-продаже биткойна в некоторых из них выросло в 45 раз

Администратор одного из пунктов по обмену криптовалюты Константин Лян рассказал, что сделки по биткойну в вверенном ему обменнике начали совершаться с конца 2015 года. Тогда цена покупки составляла 125 тыс. тенге, а количество сделок не превышало 10 операций в месяц. На сегодняшний день ежесуточно осуществляется 15−20 сделок по курсу покупки 1,676 млн тенге за биткойн, передает «Капитал».

«По нашему пункту проходит примерно 15−20 сделок различных объемов. Курс продажи на сегодняшний день составляет 2,353 млн тенге за 1 биткойн. Средний чек выходит примерно 50 тыс. тенге, то есть на эту сумму можно купить 2,22 млн сатошей или 0,0225 биткойна. Хотя есть клиенты, которые покупают по 1−2 биткойна, но это бывает редко», — рассказал наш собеседник.

В момент падения курса криптовалюту начинают покупать, в момент роста — продавать. На сегодняшний день курс покупки в обменнике, где работает Константин, составляет 1,676 млн тенге за 1 биткойн. Объем закупаемой валюты зависит от курса и от резервов обменного пункта. Вообще, динамика по сделкам восходящая — чем больше люди узнают о криптовалюте, тем больше ее покупают, добавил он.

Процесс сделки совершается на сайтах криптообменников. В соответствующем разделе для транзакции выбирается банк, через который она осуществляется, либо система Visa/Mastercard, затем указывается сумма покупки в тенге. Отталкиваясь от нее, конвертер рассчитывает и показывает покупателю сколько на нее можно купить биткойнов. Когда продавец получает смс-уведомление о том, что оплата произведена, он отправляет криптовалюту на биткойн-кошелек покупателя, адрес которого указывается в заявке. На все это уходит от 5 до 30 минут.

«В Казахстане нас пять официальных пунктов по обмену валюты, которые платят налоги со всех операций. Среди нелегальных обменников встречаются и мошенники. Клиенты рассказывали, что теряли из-за этого деньги. Определить добросовестные обменные пункты можно по отзывам в интернете, потому что обманутый человек в наше время сразу идет жаловаться в Сеть. К сожалению, пока другой системы оценки нет, потому что нет законодательного регулирования криптовалют», — сказал Константин.

Ранее председатель Национального банка РК Данияр Акишев сообщил, что необходимо принять ограничительные меры по криптовалютным операциям, чтобы уберечь население от возможных рисков.