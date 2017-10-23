Казахстанцы в интернете: просмотр видео и покупки с мобильных устройств растут

В течение нескольких лет в Казахстане наблюдается рост числа казахстанцев, предпочитающих смартфон для пользования интернетом.

Google представила результаты глобального исследования, посвященного особенностям поведения интернет-пользователей. Исследование дает представление о поведении казахстанских пользователей в возрасте от 16 лет в интернете — для чего казахстанцы выходят в сеть, как часто и какими устройствами при этом пользуются. Во время исследования Connected Consumer Study, проведенного Kantar TNS, были опрошены респонденты из 63 стран мира. В Казахстане исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка — 1000 респондентов в возрасте 16+.

74% казахстанцев регулярно пользуются Интернетом для личных целей. Для сравнения, на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет (30% и 20% соответственно). Однако, вопреки предположениям о молодом возрасте онлайн-пользователей, распределение использования по возрастным группам среди казахстанцев достаточно равномерно. Самая многочисленная интернет-аудитория — пользователи в возрасте 25-34 (30%). Далее идут пользователи в возрасте 35-44 (20%), 20-24 и 45-54 лет (по 14%).

Кроме того, исследование показало, что в Казахстане активными пользователями сети являются как мужчины, так и женщины — 47% и 53% соответственно. Отметим, что эти данные не совпадают с информацией, предоставленной компанией Яндекс — 60,2% казахстанской аудитории приходится на мужчин, 39,8% — на женщин.

Если говорить об экосистеме девайсов, то на одного казахстанца приходится 1,7 подключенных к интернету устройств. 64% пользуются смартфонами, 26% ‒ ноутбуками, 10% ‒ смарт ТВ. Кроме того, казахстанцы достаточно активно пользуются нетбуками и планшетами, электронными книгами, смарт-часами и трекерами, которые также предоставляют доступ в интернет.

Использование интернета становится все более сосредоточенным на мобильных устройствах. 59% респондентов отметили, что выходят в интернет преимущественно со смартфона. Это несколько превышает глобальный тренд — 30% пользователей предпочитают доступ к сети интернет со смартфонов.

«В течение нескольких лет в Казахстане наблюдается рост числа казахстанцев, предпочитающих смартфон для пользования интернетом. Это оказывает влияние на онлайн-поведение пользователей. Так, онлайн-шоппинг с помощью смартфона используется сегодня все чаще — доля казахстанских пользователей в возрасте старше 16 лет, которые покупают что-то в интернете одинаково часто как с компьютера, так и со смартфона, составляет 16%», — отмечают авторы отчета.

Мобильный тренд также меняет процесс просмотра видеоконтента онлайн: количество просмотров со смартфонов увеличивается. Так, в 2017 году 58% казахстанцев в возрасте старше 16 лет смотрят видео в интернете одинаково часто как с компьютера, так и со смартфона.

В целом, поведение казахстанцев в интернете совпадает с глобальными тенденциями. Так, онлайн-пользователи в интернете ищут в информацию (75%), развлекаются (72%) и выполняют поставленные задачи онлайн (54%), а также размещают онлайн-контент (20%) и помогают другим, показывая, как что-то сделать онлайн (36%).

Среди ежедневных онлайн-активностей казахстанских пользователей: посещение соцсетей, использование поисковых сервисов, просмотр онлайн-видео и прослушивание музыки.