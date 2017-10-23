Как превратить Астану в туристический хаб Центральной Азии?

Стартапы предложили акимату города инновации в сфере городских и туристических сервисов.

20-22 октября в Астане прошел уже пятый стартап-конкурс в рамках запущенного проекта Astana Innovations Challenge — Startup Weekend Astana. За 54 часа участники разработали инновационные решения к поставленным задачам по туризму и городским информационным системам.

На Startup Weekend приняло участие более 200 человек. Акимат города, предприниматели, инвесторы, стартапы и жители столицы собрались на одной площадке для разработки инновационных решений в сфере туризма и городских информационных систем.

Приз на сумму 300 000 тенге достался команде IZZI Solutions с проектом IZZI tour. Проект направлен на создание Telegram чат-бота для подбора тура на основе самообучающейся нейронной сети. Второй приз, 200 000 тенге и поездку в ОАЭ, получил проект Your friend, мобильное приложение для иностранцев с поиском друзей по интересам. Еще одну поездку в ОАЭ получил проект City Hike, представляющий собой специальный сервис, с помощью которого любой местный житель может стать гидом-экскурсоводом и показать туристам самые необычные места столицы.

Организаторами проекта являются АО «Астана Innovations» и Бизнес-инкубатор MOST. Партнеры — компания «Шеврон», туроператор KAZUNION и ТОО «Астана Конвеншн Бюро».

Astana Innovations Challenge — это серия мероприятий, проводимых в рамках развития инновационной экосистемы Астаны и направленных на решение городских технологических задач путем активного вовлечения городских властей, научного-, бизнес- и стартап-сообществ. Проект состоит из шести мероприятий-хакатонов и Startup Weeekend-ов, которые пройдут поэтапно и продлятся до конца текущего года.

Уже запущена программа бизнес-акселерации с победителями и финалистами прошедших четырех мероприятий. Ребята прошли обучение по финансовой и бизнес-модели от экспертов. Также, ГКП на ПХВ «Астана Су Арнасы» подписал договор о сотрудничестве с участником второго Хакатона, прошедшего в сентябре, с автором проекта Toilet tank bank. Проект Garbage Collector получил приз — поездку на Всемирный форум бизнес-ангелов и инвесторов, а также предложение от BI Group запустить «пилот» на своей площадке. Несколько проектов уже запустили тестовую версию.