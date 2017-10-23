Релиз новой версии bpm`online 7.11: интеллектуальные технологии как драйвер на пути к операционному совершенству

В bpm’online 7.11 вошло более 200 изменений и улучшений, которые помогают бизнесу справляться с вызовами рынка.

12 октября группа компаний Terrasoft представила новую версию линейки продуктов bpm’online 7.11. Продолжая расширять возможности платформы управления бизнес-процессами, а также совершенствовать инструменты для управления маркетингом, продажами и сервисом, компания фокусируется на развитии интеллектуальных технологий, которые позволят крупным и средним предприятиям:

- Персонализировать коммуникации с клиентами и наладить эффективное взаимодействие между подразделениями маркетинга, продаж и сервиса для обеспечения лучшего клиентского опыта.

- Упростить выполнение ежедневных операций, а также повысить скорость и качество принятия решений.

- Сократить время на внедрение инноваций в процессы работы компании и быстрее достигать результатов.

В новую версию bpm’online 7.11 вошло более 200 изменений и улучшений, которые помогают бизнесу справляться с вызовами рынка. В фокусе релиза:

- Повышение продуктивности. Новые интеллектуальные алгоритмы и модели машинного обучения позволяют выполнять многие операции в системе автоматически, без участия человека. Например, после настройки индивидуальной модели прогнозирования и самообучения на основании исторических данных, система может автоматически определять потребность лида, категорию или направление продажи, сервис или приоритет обращения, а также другие данные, помогая быстро принимать правильные решения на каждом этапе работы с клиентами.

- Гибкость и скорость изменений. Благодаря уникальной синергии технологий BPM (Business Process Management) и CM (Case Management), а также пользовательским инструментам настройки процессов, bpm’online позволяет автоматизировать бизнес-процессы любой сложности, а также оперативно вносить изменения в работу компании. В новой версии предусмотрена возможность быстро подключить функциональность визирования в любом разделе системы «под ключ». При помощи стартового таймера бизнес-аналитик может настроить автоматический запуск процесса по расписанию. А новые элементы и условия перехода между шагами в дизайнере кейсов помогут сделать пошаговые инструкции простыми и понятными для сотрудников. Кроме того, для упрощения работы пользователей предусмотрена вкладка со списком незавершенных шагов процесса, а также функция автоматического архивирования данных по ранее выполненным процессам.

- Быстрый возврат инвестиций. Полностью обновленный инструментарий для автоматизации кампаний предоставляет больше гибкости в управлении маркетинговыми коммуникациями, позволяя персонализировать взаимодействие с каждым клиентом, легко управлять десятками сценариев работы с клиентами и, как результат, получать максимально возможную конверсию. Например, вы можете настраивать разные цепочки шагов в зависимости от демографических и поведенческих характеристик клиентов, создавать несколько входов и выходов для участников кампании, редактировать уже запущенные кампании, просматривать ход их выполнения и многое другое.

- Поддержка развития бизнеса. Благодаря готовым инструментам для решения бизнес-задач, доступным на онлайн-площадке Marketplace, а также тесной интеграции двух платформ, вы сможете сократить время на внедрение инноваций в процессы работы предприятия и быстрее достигать результатов.

- Мобильность. Обновленное мобильное приложение bpm’online включает настраиваемые push-уведомления, а также расширенные возможности аналитики и фильтрации данных, обеспечивая доступ к необходимой информации и функциям корпоративной системы в режиме реального времени, в любой точке мира.

Узнать больше об инновациях в платформе и продуктах bpm’online, посмотреть запись презентации релиза, а также получить бесплатную 14-дневную версию системы можно на сайте Terrasoft.