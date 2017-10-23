Казахстанцы начали покупать фотографии из космоса

Снимки делают два казахстанских спутника дистанционного зондирования Земли.

Несколько частных лиц обратились в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с намерением приобрести фотографии из космоса, сделанные спутниками министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает Sputnik.

«Конечно, в первую очередь мы удовлетворяем заявки государственных органов. Это министерство обороны, министерство сельского хозяйства, министерство энергетики, министерство по инвестициям. Мы их параллельно обучаем, как снимки использовать. Если говорить о коммерческой реализации, то для нас все-таки эта технология новая. Но коммерческие организации тоже с заказами к нам обращаются. Даже есть частные лица, которые оставляют заявки. В этом году пара-тройка есть таких обращений. Стоимость такой съемки небольшая — 6-10 тысяч тенге», — прокомментировал президент нацкомпании «Қазақстан Ғарыш Сапары» Ергазы Нургалиев.

Он отметил, что от продажи снимков за рубеж Казахстан пока не получает больших доходов, так как многие страны не нуждаются в этих услугах: «За рубеж мы оказываем услуги на сумму порядка 50-60 миллионов тенге. До конца года могут еще поступить заявки. Но надо понимать, что на орбите сегодня находится очень много спутников ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли — прим.). Страны Западной Европы в наших услугах не нуждаются. Есть те, у кого в наличии сто спутников, а у нас таких всего два», — добавил Ергазы Нургалиев.

По данным Нургалиева, в 2017 году Казахстан планирует предоставить снимки госорганам на 921 миллион тенге.