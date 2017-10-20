Бороться с навязыванием платных услуг сотовыми операторами намерены в Казахстане

Изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи уже проходят согласование в госорганах.

В Министерстве информации и коммуникаций разработали изменения и дополнения в Правила оказания услуг связи. Документ проходит согласование в госорганах, передает Tengrinews.kz.

Основные нововведения в правилах не позволят операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете, в том числе услуги роуминга. Также планируется запретить принудительную установку дополнительных акустических сигналов и пауз при дозвоне на перенесенные номера. Кроме того, в новых правилах предусмотрено обязательное наличие заявления от абонента для оказания дополнительных услуг (например — SMS-уведомлений).

Также предлагается введение единого номера проверки баланса у всех мобильных операторов.