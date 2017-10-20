Электронный паспорт здоровья внедряется в Казахстане

Доступ пользователей к их данным электронного паспорта здоровья будет организован в личном кабинете на сайте электронного правительства.

Электронный паспорт здоровья с 2018 года будет поэтапно внедрен в Казахстане. Он будет включать в себя полную информацию о пациенте: его ранее перенесенные болезни, наличие хронических болезней, возможные аллергические реакции на лекарственные средства, результаты анализов, сообщает Ortcom.kz.

Электронный паспорт здоровья гражданина Республики Казахстан является одним из компонентов Платформы для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения, которая позволит обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи, осуществление автоматизированного сбора актуальной, точной и полной информации.

«Информация будет храниться в едином репозитории, с доступом медицинских работников в соответствии с их привилегиями», — отметил генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения МЗ РК Олжас Абишев.

По его словам, доступ пользователей к их персональным данным электронного паспорта здоровья будет организован посредством личного кабинета пациента на сайте электронного правительства.

Министерство здравоохранения планирует отменить ведение бумажных записей с января 2019 года.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении. В ней примут участие владельцы, руководители и ИТ-директора медицинских учреждений.