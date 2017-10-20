«Финансы» и «недвижимость» стали самыми дорогими тематиками для поискового продвижения.

Агентство Netpeak представило результаты исследования по средней стоимости клика в контекстной рекламе за III квартал 2017 г. Для Казахстана учитывались данные более чем по миллиону кликов в 23 тематиках и 15 городах страны. Доли анализируемых каналов распределились так: Google AdWords — 1 034 101; Яндекс.Директ — 192 182.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта (а не на уровне ключевых слов). Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое»:

— электроника

— канцелярия и полиграфия

— IT

— стройматериалы

— мебель и интерьер

— одежда обувь и аксессуары

— авто

— доска объявлений

— туризм

— недвижимость

— красота и здоровье

— дом и сад

— обучение

— страхование

— тяжелая промышленность и производство

— спортивные товары

— детские товары

— подарки

— финансы

— гипермаркет

— ювелирные изделия

— новости и информация

— доставка товаров из США

— другое

Стоимость одного клика в Google AdWords в третьем квартале 2017 года составила $0,05–0,17. Цена за клик по медийному объявлению — $0,05–0,11. Самым дешевым каналом в Google AdWords была видеореклама: стоимость клика редко превышала $0,02. Самым дорогим регионом Казахстана для поискового продвижения в Google стал Павлодар ($0,15), далее идут Северо-Казахстанская область и Алматы (по $0,14). Рекламодателям из Акмолинской области клик в поисковой сети Google обошелся в $0,12.

Финансы и недвижимость со стоимостью клика $0,18–0,23 возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения в Google AdWords. А самыми дешевыми стали «новости и информация», «канцелярия и полиграфия» — $0,01–0,06. В то же время, в контекстно-медийной сети они стали самыми дорогими ($0,15–0,19). В списке самых дешевых тематик контекстно-медийной сети Google оказались «дом и сад», «одежда, обувь и аксессуары» и «авто» со стоимостью клика $0,02–0,06.

Значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств нет. Самый дорогой трафик закупается с настольных компьютеров ($0,06–0,11), а самый дешевый — с мобильных девайсов ($0,04–0,10).

В отличие от Украины и России, стоимость клика в рекламной сети Яндекса в Казахстане выше, чем в поиске. Она составила $0,05–0,15. Клик в поисковой сети стоил $0,02–0,07. Значительной разницы в стоимости клика для поисковых объявлений в Яндексе между регионами Казахстана нет — средняя стоимость клика $0,07–0,09. Самой дорогой тематикой в поисковой сети Яндекс.Казахстан стала «недвижимость», ($0,30–0,63). Далее идут «страхование», «авто» и «стройматериалы» со стоимостью клика $0,05–0,10. «Новости и инфо», «гипермаркет», «дом и сад» — самые дешевые тематики ($0,02–0,03).

«Недвижимость» возглавила рейтинг самых дорогих тематик в рекламной сети Яндекса в Казахстане. Стоимость клика: $0,18–0,44. Дешевле всего клик по рекламному объявлению обходился в тематиках «гипермаркет», «дом и сад», «канцелярия и полиграфия» $0,03–0,07. Независимо от типа устройств, стоимость клика в Яндекс.Казахстан была примерно одинакова.