В Кызылординской области начнут выпускать стекло для смартфонов

На сегодняшний день поставлено более 97% оборудования завода из Европы и США.

В Кызылординсой области начнут выпускать сверхтонкое стекло для солнечных панелей, смартфонов и планшетов. Об этом рассказал председатель правления ТОО «Orda Glass» Ержан Сагимбаев. Проект обеспечит работой около тфсячи человек, сообщает «Капитал».

«В перспективе компания China Triumph намерена выступить в качестве инвестора в строительстве высокотехнологического завода по выпуску сверхтонкого стекла для солнечных панелей, смартфонов и планшетов. Проект будет расположен на территории стекольного завода», — сказал Ержан Сагимбаев в ходе пресс-конференции в Астане.

Он отметил, что на сегодняшний день поставлено более 97% оборудования завода из Европы и США. Ожидается, что строительные работы будут завершены в первом квартале 2018 года. Разогрев печи начнется уже весной. А выпуск первой продукции будет приурочен ко Дню столицы.

Как отметил, Ержан Сагимбаев, выпускаться будет ультратонкое стекло толщиной от 0,15 мм с гладкой поверхностью и низким оптическим искажением. Продукция будет использоваться в производстве солнечных панелей, планшетов, смартфонов и других гаджетов. Таким образом, с учетом ввода этих производств, в Кызылординской области практически создадут стекольный кластер.

Как ранее сообщалось, китайская компания China Triumph International стала стратегическим партнером по строительству стекольного завода в Кызылординской области. Между руководством завода в лице ТОО «Orda Glass Ltd» и китайской многопрофильной компанией China Triumph International, дочерней компанией Китайской национальной корпорации строительных материалов (China National Building Materials) в мае 2017 года подписано двустороннее соглашение. Китайская сторона намерена расширить возможности предприятия и установить дополнительные линии по производству сверхпрозрачного стекла, листового многофункционального стекла и другой стекольной продукции с высокой добавленной стоимостью.

«В соответствии с подписанным соглашением китайский партнер выступит в качестве генерального подрядчика, обладающего соответствующим опытом и знаниями», — сообщили в Инвестиционном фонде Казахстана.