В конце года в Казахстане запустят Digital ЦОН

В рамках перехода к цифровому ЦОНу планируется минимизировать наличие операторов.

К концу года в Казахстане в пилотном режиме будет запущен цифровой ЦОН. Об этом заявил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов на международном семинаре, посвященном опыту Казахстана в сфере развития госуслуг. В ходе своего выступления Аблайхан Оспанов отметил, что получение госуслуг в цифровых ЦОНах будет полностью автоматизировано, без участия операторов, передает «Курсив».

Ранее для получения услуг необходимо было получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), а теперь для ряда из них будет достаточно одноразового пароля.

«Граждане постоянно жаловались, что им это сложно, и мы приняли решение со всеми уполномоченными органами, что для части услуг — это информационные справки — упростить доступ путем одноразового пароля. В рамках перехода к цифровому ЦОНу мы планируем минимизировать наличие наших операторов путем обеспечения видеообучающих роликов, присваивания мобильных номеров и выдачи ЭЦП, чтобы граждане приходили в новые цифровые ЦОНы и самостоятельно получали все необходимые госуслуги, не прибегая к услугам наших операторов. К концу года мы запустим в пилотном режиме такой цифровой ЦОН», — рассказал председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан».

По его словам, создание цифрового ЦОНа является одним из этапов трансформации, в рамках которого планируется также внедрение проактивного принципа оказания госуслуг. Примером таких услуг может стать уведомление лиц, достигших 27-летнего возраста о необходимости прохождения медосмотра и получения военного билета.

«Мы приняли решение, что поделим его на две части. Одна часть будет работать по-старому для тех услуг, которые оказываются в бумажном варианте. Услуги в электронном варианте мы будем предлагать получать самостоятельно в комфортной зоне самообслуживания. Два оператора будут подсказывать, а также привязывать номер телефона к мобильной базе граждан».