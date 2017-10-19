Регистрацию автотранспорта переведут в электронный формат

Время регистрации автомобиля в Казахстане сократится до 20 минут.

Заявку на регистрацию автомобиля можно будет подать онлайн. Такой способ сократит время оформления документов с двух часов до 20 минут. Об этом сообщил председатель правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

«Вопрос улучшения деятельности специализированных центров обслуживания населения и облегчения получения услуг был поднят на обсуждении с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, и возникло предложение перевести регистрацию автотранспорта в электронный формат», — пояснил Аблайхан Оспанов.

Предполагается, что онлайн-подача заявки на регистрацию автомобиля будет выглядеть следующим образом: Заявка подается на портале электронного правительства, где сразу гражданин проходит проверку на неоплаченные штрафы и налоги, а также выбираете госномер. Далее продавец подтверждает сделку, и ТС направляется на сверку кузова в любой пункт техосмотра или ангар в спецЦОНе. При этом уже идет процесс изготовления нового техпаспорта. После прохождения сверки транспорта сотрудник полиции завершает регистрацию, и гражданин может получить уже готовый номер и техпаспорт в спецЦОНе или заказать его доставку по удобному адресу через Казпочту.

«Таким образом, планируется сократить время на регистрацию автотранспорта с двух часов до 20 минут. Вопрос о переводе регистрации автотранспорта в электронный формат корпорация совместно с МВД РК вынесла на рассмотрение межведомственной комиссии», — сообщил Аблайхан Оспанов.