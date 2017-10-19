Казахстанские стартапы смогут выйти на рынок стран ЕАЭС

Поможет этому открытие представительства казахстанского «Парка инновационных технологий» в Сколково.

Аскар Жумагалиев принял участие в работе VI Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации — 2017». В рамках форума состоялось открытие представительства Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» на базе технопарка «Сколково», передает «Капитал».

Представительство будет создавать необходимые условия казахстанским стартапам для выхода на рынок сран ЕАЭС, предоставлять экспертную поддержку в виде образовательных, акселерационных программ и платформу для софтлендинга. Российским компаниям будут предложены льготные налоговые режимы, механизмы по привлечению инвестиций для их стартапов, сотрудничество с крупными компаниями Казахстана.

«Открытие представительства „ПИТ“ в Сколково стало одним из действенных шагов по синхронизации цифровых экономик стран ЕАЭС в русле договоренностей глав государства по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на прошлой неделе в Сочи. В настоящее время по поручению главы государства мы занимаемся доработкой программы „Цифровой Казахстан“, которая будет включать в себя развитие человеческого капитала, развитие проактивного государства, создание цифровой инфраструктуры и цифровизации всех отраслей экономики. В данной программе будут такие важные элементы, как развитие экосистемы и цифровизация промышленных предприятий. В ближайшее время мы эту программу выполним», — подчеркнул РК Аскар Жумагалиев.

В ходе рабочего визита вице-премьер Казахстана также встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем. Стороны отметили необходимость углубления инновационного сотрудничества и обсудили конкретные направления деятельности.

«Нам необходимо гармонизировать регулятивные стандарты, синхронизировать механизмы по обеспечению кибербезопасности, коммуникационную инфраструктуру и, наконец, вопросы образования и науки. Эти четыре базовых приоритета также отмечены в программе «Цифровая экономика Россия», — подчеркнул Аркадий Дворкович.