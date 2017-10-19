Нацбанк: Операции физлиц по криптовалютам должны быть ограничены

В настоящее время регулятор готовит комплекс предложений.

Необходимо принять ограничительные меры по криптовалютным операциям, чтобы уберечь население от возможных рисков. Такое мнение в мажилисе парламента озвучил председатель Национального банка Данияр Акишев, передает Kapital.kz.

«По криптовалюте ситуация непростая, потому что существует очень много дефиниций, и в этих дефинициях путаются население, журналисты, порой официальные лица. Поэтому Нацбанк сейчас готовит комплекс предложений. Но мы все-таки склоняемся к тому, что операции физических лиц каким-то образом должны быть ограничены с крпитовалютой, потому что мы видим исключительно спекулятивный риск (...) Понятно, что это нерегулируемым рынок и люди самостоятельно несут риски. Но я думаю, что в случае реализации такого риска люди придут к государству. Поэтому, соответственно, мы должны принять меры по ограничению рисков», — заявил Данияр Акишев.

Он добавил, что нет ни единой криптовалюты, которой стоит доверять: «Соответственно нет (надежной криптовалюты. — Ред.), потому что у них нет единого инвестцентра, непонятен конкретный контролер этого процесса. Поэтому я говорю — мы выработаем общую позицию, но здесь потребуется, естественно, профессиональное мнение правительства. Потому что без корректировки законодательства никакие идеи не будут реализованы».