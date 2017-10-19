Алма ТВ: мы на полгода опередили Apple

АО «АлмаТел Казахстан» объявило о подключении к спутниковому телевидению десятитысячного абонента.

Спутник — в каждый дом

Представители «АлмаТел Казахстан» подвели промежуточные итоги работы компании за текущий год, рассказали свежие новости по проектам и поделились планами на ближайшее будущее. Поводом для встречи с журналистами послужило подключение десятитысячного абонента спутникового телевидения. Им оказался житель пос. Коянкус, Илийского района Алматинской области.

Активная база спутникового телевидения АО «АлмаТел Казахстан» достигла 10 тысяч абонентов за 6 месяцев. Направление спутникового телевидения при поддержке АО «РЦКС» (Республиканский Центр Космической Связи) на базе казахстанского спутника KazSat-3 компания запустила в апреле текущего года. Таким образом, к услугам платного ТВ, интернета и телефонии от Алма ТВ добавилось спутниковое вещание. Абонентам доступны три пакета стоимостью от 1500 тенге до 3500 тенге в месяц, включая первый 4K канал в Казахстане и до 30 каналов в HD.

По словам Эрика Франке, генерального директора «АлмаТел Казахстан», основными причинами такого стремительного увеличения абонентской базы спутникового телевидения являются объективные факторы — развитие собственной дилерской сети и увеличение HD-контента. «В дальнейшем мы планируем сохранить темпы роста спутникового телевидения. 10000 абонентов — это для нас значимый рубеж. К новому году мы ожидаем подключения уже 20-тысячного абонента. Сейчас мы находимся на втором месте по услуге предоставления спутникового ТВ. Чтобы подняться на первое место, нужно будет немного поработать, но я уверен, что через 2-3 года мы этого достигнем. В Казахстане еще три с половиной миллиона домохозяйств, которые не охвачены нами. Выход на них с услугой спутникового ТВ — это наши планы по активному росту», — заявил глава компании.

Со своей услугой спутникового телевидения Алма ТВ в первую очередь нацелена на рынок, который не может быть охвачен кабельным ТВ. «Есть дома, где у нас нет возможности провести кабель. Мы можем поставить, например, одну тарелку, и обслуживать целый дом. Это решение удобно для новых жилых комплексов, где люди уже заселились, но до сих пор ждут проведения оптики. Мы со своим решением можем им подать сигнал уже через неделю, и они смогут смотреть цифровое телевидение», — добавил Эрик Франке.

Хорошие показатели по такому решению у оператора в Астане, где сейчас активно вводится в эксплуатацию новое жилье: «У нас есть случаи, когда приходят коллективные письма от жильцов. Конечно, туда мы идем в первую очередь».

Кроме того, теперь оператор выступает в несколько непривычной для себя роли — с октября"АлмаТел Казахстан" является официальным дистрибьютором Samsung и на базе своих торговых офисов запустила сервис под ключ: продажу телевизоров с бесплатной доставкой, настройкой, комплектом цифрового оборудования и бесплатным пакетом HD-каналов.

Опережая Apple

Стоит отметить, что Алма ТВ стал первым оператором в СНГ и одним из первых в мире, который вещает в стандарте HEVC (High Efficiency Video Coding, высокоэффективное кодирование видеосигнала, определяет формат сжатия видеоизображений). Этот стандарт позволяет увеличить количество каналов, улучшить качество и яркость картинки вещания, а также транслировать HD и 4K каналы.

«Буквально на прошлой неделе мы ездили в Москву на международную конференцию, посвященную будущему телевидения. Мы ехали поучиться и посмотреть, а оказались в роли преподавателей с нашим кейсом по вещанию 4K в спутниковом пакете. Apple со своим AppleTV в 4K вышла чуть позже нас. Только недавно они заявили, что их 4K-контент будет в формате HEVC. Так что мы обогнали даже Apple, опередили их на полгода. Мы дали абонентам 4K канал, и несмотря на высокую себестоимость данного решения — это была принципиальная позиция. Мы хотели громко заявить о себе и поднять рынок телевидения Казахстана на новую ступень», — отметил Рустам Маметов, директор B2C «АлмаТел Казахстан».

Несмотря на то, что 4K канал в пакете у Алма ТВ пока всего один, руководство компании уверено в росте потребности и запросов абонентов. Уже сейчас в Казахстане отмечается достаточно высокий спрос на модели телевизоров, поддерживающие не только формат HD, но и 4K. В целом по СНГ порядка 18% телевизоров способны поддерживать 4K, в Казахстане вендоры говорят о 30-40%.

Цифрами поделилась Каламкас Мамбетеева, руководитель отдела продаж аудио-видеотехники в РК, Samsung Electronics Kazakhstan: «Основываясь на фактах аналитической компании GFK, за прошедшие три квартала и нашим ожиданиям по IV кварталу, рынок телевизоров в Казахстане в этом году составит более 360 000 штук. Рост продаж в количестве по сравнению с прошлым годом будет до 15%. Последние данные показывают, что около 25% телевизоров в количестве уже являются 4K. Рост идет очень заметный. В деньгах это составляет более 40%, т.к. средний чек у таких телевизоров выше, чем у телевизоров Full HD и HD. Компания Samsung занимает около 40% рынка в Казахстане по продажам телевизоров, а в UHD — 48%. Есть мнение, что наши пользователи не готовы переходить на 4K-телевизоры, но данные выше уже подтверждают иное. В следующем году мы ожидаем, что доля 4К-сегмента может достичь 50% (в сумме продаж) от всего рынка телевизоров, в связи с еще более глобальным ростом 4К-контента за этот год».

Контент — всему голова

Между тем, несмотря на интерес операторов и производителей телевизоров к формату 4K, соответствующего контента еще крайне мало. Как рассказал Рустам Маметов, прежде чем Алма ТВ добавила канал в формате 4K, было просмотрено множество контента и так же много было «отбраковано»: «Мы не могли найти канал в 4K. Один за другим мы просматривали каналы и отвергали их. Нам дают красивую картинку, хороший рекламный ролик, но потом мы понимаем, что смотреть совершенно нечего. Но всего через полгода вещает уже 7 или 8 4К-каналов только в России. Также обсуждается вопрос появления в 4K топовых сериалов типа „Игры престолов“ или „Карточного домика“. Мы этого ожидаем. За полгода контента в 4K стало в 7 раз больше, чем было. Значит, еще через год его будет больше, так как потребность растет, рынок растет».

Обсуждая вопрос распространения 4K-контента, оператор говорит и о том, что нельзя забывать и об HD-каналах. Несмотря на то, что они были запущены давно, еще 5-6 лет назад, на них не делалась ставка, и контента тоже еще недостаточно.

«Мы вопрос по HD не „закрыли“, поэтому и HD, и 4K рекламируем совместно. Очень мало клиентов видели HD-картинку. У нас все-таки еще много аналоговых абонентов, поэтому до каждого нужно донести эту разницу. Мы увеличили количество HD-каналов до 30 на базе спутника и в кабельной сети. А было их порядка 10-12», — говорит Рустам Маметов.

В целом ожидается, что в СНГ рынок 4K будет сформирован полностью через 3-4 года. Это дает компании некоторое время на то, чтобы сформировать контент и предоставить пользователям уже готовую услугу. В связи с этим рассматриваются планы по партнерству с крупными контент-провайдерами.

«Кинофильмы, видео по запросу войдут в часть нашего нового проекта. Мировых известных брендов, наверное, пока не будет. Но реально мы хотим делать более интерактивный контент. Мы постоянно ищем новый контент. И эксклюзивный запуск телеканала „Пятница“ в нашей сети — это хороший большой шаг», — говорит Эрик Франке.

«Мы держим руку „на пульсе“, — добавляет Рустам. — Что касается Netflix, мы с ними списывались, но они слишком большие, им не интересно работать с каждым региональным оператором. С другой стороны, у них не так много русскоязычного контента. Есть другие игроки, с которыми мы, скорее всего, войдем в партнерство. Они представляют на русскоязычном пространстве ведущих производителей контента. Та же Amedia и IVI- они сейчас получили очень много прав на топовые сериалы. Работа ведется».

Трансформация подхода и бизнеса

Как рассказал Рустам Маметов, одной из причин, побудивших выйти на рынок спутникового ТВ, стала необходимость решения вопроса с услугой MMDS (эфирное телевидение): «Там ограниченный частотный план, каналов мы можем подать меньше. Но это самая стабильная абонентская база. Десятки тысяч абонентов пользуются услугой. Кроме того, возникла проблема — частоты очень близки к 4G. И развитие 4G, увеличение количества базовых станций начало очень сильно влиять на качество нашей услуги. Абоненты жалуются, нам приходится прятать антенны от базовых станций сотовых операторов. Это было последней точкой, после которой мы решили, что нам нужен спутник. И, скорее всего, в будущем абонентов MMDS мы переведем на спутник. Потому что операционные затраты у нас здесь ниже, а каналов мы можем дать в два раза больше».

Стало известно, что изменения ожидают и услугу Alma TV Box. Ее перезапуск планируется к концу текущего года, появится новый бренд. К выходу готовится новая версия, более интерактивная и более удобная.

«Спутниковое телевидение сейчас продается у нас лучше, чем Alma TV Box. Но здесь есть перспектива, — рассказывает Эрик Франке. — В новых районах городов Alma TV Box будет использоваться как приставка для телевидения. Абонентов не интересует, какой кабель у них идет, если они могут смотреть телевидение через интернет».

«Строить кабельную сеть в новых районах нет смысла. Это в два раза дороже, чем построить интернет-сеть, — добавляет Рустам Маметов. — Поэтому, если мы говорим о новостройках, то сейчас нет необходимости в ТВ кабеле. Строим оптику, заводим UTP до компьютера или WI-FI абонента и даем ему услугу интернета, телевидения, телефонии — все от одного оператора, из одного кабеля. Это удобно, выгодно, этим легче управлять. И это дает больше возможностей».

Что делать, когда оператор теряет доходы?

Вместе с темой про Alma TV Box спикеры затронули очень интересный вопрос, связанный с рекламой. Приставки Alma TV Box позволяют оператору точно узнать, какие каналы и какие передачи смотрят абоненты, в часах, в минутах, в количестве просмотров.

«Например, Спанч Боб уже полтора года стабильно входит в десятку. Когда идет бой Головкина, 30% аудитории смотрит этот бой. Исходя из данных по услуге, казахстанцы проводят в среднем около 2 часов за просмотром телевидения. Но люди, которые сидят в кабеле или на аналоге, смотрят больше», — рассказал Рустам Маметов.

Однако воспользоваться этой статистикой оператор уже не может. Когда вышел закон о том, что кабельные операторы не имеют права вставлять рекламу, компания потеряла значительную часть своих доходов: «Мы лишились 20-25% доходов. И обзавелись новыми расходами, поскольку нам приходится вырезать рекламу, а это тоже не такая простая задача. Роботы есть, но они вырезают рекламу некачественно, поэтому все равно сидят люди, которые проверяют вручную. А у части телеканалов вообще нет меток, поэтому рекламу вырезать приходится только вручную. У нас работает целая студия, 40 человек, в режиме 24/7».

Улучшение качества — ключевая задача

«Когда я пришел в компанию, у нас было много вопросов по качеству. Среднее время ожидания при дозвоне до оператора контакт-центра составляло около четырех с половиной минут. Это очень плохо, мы теряли большое количество звонков. Сейчас это время сократилось до 20 секунд. И в моменты пиковой загрузки мы теряем только 8% звонков. Это соответствует лучшим мировым стандартам. Кроме того, у нас появился личный кабинет, где каждый абонент может сам проверить свой баланс, поменять тарифный план, сделать доверительный платеж и т.д. Также мы принимаем сообщения в WhatsApp, где абонент может решить вопрос через бота или через онлайн-операторов», — рассказывает Эрик Франке.

Цифровой канал поддержки, в который входит WhatsApp и социальные сети, становится популярней, и сейчас обрабатывает более 35 000 обращений в месяц, что составляет 17% от всех обращений в контакт-центр «АлмаТел Казахстан». Активно развивается и популярное направление self-service: личным кабинетом ежемесячно пользуется 20000 абонентов.

По словам Эрика Франке, Алма ТВ планирует улучшать качество своего сервиса, для чего вводится система измерения удовлетворенности клиентов. Во всех случаях взаимодействия с компанией абонентов просят оценить качество сервиса по шкале от 1 до 5. Кроме того, в апреле стартовала программа модернизации головных станций. Это 21 станция в различных городах по всему Казахстану. В моменты отсутствия интернет-соединения по вине провайдеров сигнал будет подаваться через спутник. Появится система автоматического мониторинга, каждый город Казахстана будет виден в Алматы. Компания сможет более оперативно реагировать на проблемы и аварии.

«Мы улучшаем наше качество. Это очень важно. Конечно, мы работаем и над техническим уровнем. В этом году мы купили много дополнительного оборудования. Мы понимаем, что доступность, емкость и скорость телеком услуг важны», — заключил руководитель компании.