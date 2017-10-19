Названы крупнейшие игроки e-commerce в Казахстане

Ситуация с оценкой рынка электронной коммерции в Казахстане остается непростой.

Этот пазл никак не складывается. И все-таки, несмотря на перипетии, пули ложатся все ближе и ближе к центру мишени — разброс данных меньше, а кучность выше. Очередное исследование, которое выявило крупнейших игроков рынка по итогам 2016-го, закрывает еще один пробел в этой картине.

Тут следует сказать, что в отличие от предыдущих рэнкингов крупнейших игроков рынка электронной коммерции Казахстана, который составлялся Forbes.kz и АКИБ (Ассоциация интернет-бизнеса и мобильной коммерции), этот является продуктом сотрудничества Forbes.kz и Baker Tilly Kazakhstan Advisory. Разумеется, претерпел некоторые изменения и подход в его составлении. Впрочем, об этом позже.

По словам Рамины Назыровой, которая от имени Baker Tilly Kazakhstan Advisory и представила рэнкинг, размер рынка электронной коммерции в Казахстане составил 226,4 млрд тенге (порядка 660 млн долларов США). Прирост год к году составил 45,4%. Доля рынка e-commerce от розничного товарооборота составляет 10%. «В перспективе мы ожидаем рост до 15-18%, а спустя еще несколько лет — до 30%», — прогнозирует директор Baker Tilly Kazakhstan Advisory. Чем еще характеризовался ушедший год для отечественного e-commerce? Ростом сделок, который составил 0,9%, ростом среднего чека (+2,7%), причем, в сегменте оптовых продаж он вырос сразу на 30%, а в секторе услуг — на 120%. В целом, по оценке экспертов, по итогам 2016-го констатируется резкий, двукратный рост доли услуг во всем пироге e-commerce, кроме того, примерно на 28% выросла и розничная торговля в онлайне. На Южную столицу приходится почти 72% всего рынка e-commerce в Казахстане. На Карагандинскую область — почти 12%, Астана — 7,5%. «Потенциал развития электронной коммерции в Казахстане огромный», — комментирует эти цифры Рамина Назырова, подразумевая огромную дистанцию от лидеров остальных регионов республики.

Рэнкинг, собственно

В Baker Tilly Kazakhstan Advisory отсекли участников рэнкинга по объему оборотов — в него попали лишь те компании, у которых он выше 2,5 млн долларов США. Таковых оказалось 25. В качестве исходных данных эксперты использовали открытые данные, а их кросс-проверка осуществлялась посредством данных Qazkom (процессинг банка контролирует почти 60% транзакций по платежным картам). В десятку игроков ожидаемо попали (представлено в порядке убывания, в скобках указан оборот в млн долларов США) Airastana.com (75), Lamoda.kz (67,7), Avon.kz (43,5), Aviata.kz (40), Kaspi.kz (35), Wildberries.kz (34,2), Chocotravel.com (19,5), «Отто Групп Казахстан» (Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru, Bonprix.kz — 15,5), Sulpak.kz (15,2), Technodom.kz (13,7). В целом первая десятка сгенерировала 359,3 млн долларов США (при средневзвешенном курсе 342,16 тенге за 1 доллар США — это 123 млрд тенге), что составляет 76,5% от всех доходов, полученных участниками топ-25 рэнкинга (467,7 млн долларов США) и 54,3% от всего рынка e-commerce Казахстана. Последняя цифра демонстрирует сильнейшую фрагментацию рынка. Полный список участников и их показатели можно увидеть на скриншоте.

К слову, в 2014 году 50 крупнейших интернет-компаний Казахстана заработали 78 млрд тенге (+43% в национальной валюте и +15,7% в долларах США). В долларовом исчислении (средневзвешенный курс тенге к доллару США — 179,19) ведущие игроки рынка сгенерировали 435,3 млн долларов. По итогам 2015-го, 50 лидеров отечественного интернет-бизнеса получили 111,6 млрд тенге выручки, что при средневзвешенном курсе доллара по отношению к тенге на уровне 221,73 составило 503,3 млн долларов США.

О темпах роста отдельных игроков

Темпы роста — это отдельная песня. Лидер по этому показателю Aviata.kz. Компании удалось вырасти на ошеломляющие 51%. Чуть отстал Alser.kz с 47%. На 40% удалось увеличить оборот Scat.kz, на 25% — Chocomart.kz, на 19% увеличили продажи в интернете в Mechta.kz. Но есть и те, кто снизил обороты. Здесь, пожалуй, особо выделяется «Отто Групп Казахстан» (Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru, Bonprix.kz), которая потеряла год к году 48%. Закончили год со снижением оборотов и в Epay.railways.kz (-28%), и в Sulpak.kz (-8%), и в Olx.kz (-7%). Тем не менее, простой среднеарифметический рост игроков топ-25 все-таки состоялся и составил 8,16%.

Если рассматривать игроков рынка в структуре категорий, то открытий не произошло. Лидирует «одежда» cо 117,4 млн долларов США. На сегмент «пассажирские перевозки» приходится 92,3 млн. Компании, занимающиеся продажей билетов онлайн, сгенерировали 72,6 млн, а интернет-магазины по продаже электроники — 71,5 млн. Максимальный средний чек, что очевидно, сложился в сегменте «пассажирские перевозки» в подразделе «авиакомпании», а также у компаний, занимающихся продажей билетов в онлайн — в среднем это что-то около 75 тысяч тенге. На втором месте — электроника — более 50 тысяч тенге, fashion замыкает тройку с большим отрывом и суммой среднего чека около 17 тысяч тенге.

К гадалке не ходи

По мнению экспертов из Baker Tilly Kazakhstan Advisory, в Казахстане заметны несколько трендов, которые могут повлиять на развитие электронной коммерции в Казахстане. Один из них — мобильные устройства. «Все больше и больше покупателей используют смартфоны для совершения покупок в онлайн. Сегодня в Казахстане в разных сегментах эта доля доходит до 50%», — замечает Рамина Назырова. Второй тренд — рост карточных платежей при росте среднего чека транзакции. «Я бы еще добавила, что в Казахстане растет количество игроков финтеха. Они существенно расширяют ландшафт онлайн-платежей», — резюмирует директор Baker Tilly Kazakhstan Advisory.

В целом, у участников рынка довольно позитивные ожидания. Отрасль справилась с негативом и скепсисом, который был характерен после девальвации, и более того, нивелировала гэп, который сложился в долларовом исчислении. Впрочем, события двухлетней давности еще более подсветили важную и системную проблему — крайне высокую зависимость интернет-торговли от экспорта.