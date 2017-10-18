Телеком возвращается к высоким уровням прибыльности

За II квартал 2017 года предприятия связи совокупно заработали 58,2 миллиарда тг. прибыли — самый высокий результат за почти трехлетний период.

Телекоммуникационные предприятия пытаются прервать полосу падений и вернуться к уверенному росту прибыли. За II квартал текущего года предприятия отрасли информации и связи совокупно зафиксировали прибыль в сумме 58,2 миллиарда тенге. В том числе крупные и средние предприятия — 37,1 миллиарда тенге, малые предприятия — 21,1 миллиарда тенге.

По данным аналитиков Finprom, итоги апреля-июня текущего года внушают определенный позитив — это самый значительный объем чистого результата деятельности в секторе за последние 11 кварталов. Более существенная сумма прибыли (до налогообложения) была зафиксирована в III квартале 2014 года (59,8 миллиарда тенге). По сравнению со II кварталом 2016 года прибыль в отрасли выросла на 60,5%, или на 21,9 миллиарда тенге.

В I квартале участники рынка продолжали демонстрировать снижение прибыльности: совокупная сумма чистого результата по сравнению с январем-мартом 2016 года сократилась на 33,8%, или на 10,1 миллиарда тенге.

Малые предприятия пятый квартал подряд превосходят более крупных участников рынка по уровню эффективности деятельности. В частности, за II квартал текущего года рентабельность производства товаров и услуг малыми телеком-организациями составила 25,7% против 19,1% у крупных и средних предприятий. В начале года (I квартал) уровень эффективности в малом секторе оценивался в 13%, у крупных и средних организаций — 10,4%.

Определенным сигналом восстановления активности в телекоммуникационном секторе выступает рост выручки от продаж профильных услуг или товаров. Этот рост был фиксировался еще в I квартале текущего года. Во II квартале 2017 года предприятия отрасли получили 320 миллиардов тенге доходов от реализации товаров и услуг, что на 40,7 миллиарда тенге больше, чем за апрель-июнь прошлого года.

Причем, малые предприятия по сравнению со II кварталом 2016 года нарастили выручку от продаж на 27,3 миллиарда тенге, а крупные и средние — на 13,4 миллиарда тенге.

На этом фоне существенно ослабевает влияние притока прочих доходов, подразумевающих, в том числе, помощь акционеров — во II квартале текущего года сумма таких доходов сформировалась в 10,7 миллиарда тенге, это на 4,1 миллиарда тенге меньше, чем годом ранее.