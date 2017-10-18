III Казахстанский Медиа Саммит: Да здравствует цифровая революция!
Ежегодное событие, для участия в котором съезжаются ведущие профессионалы в сфере медиа из разных стран.
25 октября в Алматы состоится третий Казахстанский Медиа саммит — ежегодное событие, для участия в котором съезжаются ведущие профессионалы в сфере медиа из разных стран. Мероприятие состоит из панельных дискуссий и презентаций спикеров.
Теглайн саммита в текущем году звучит «Да здравствует цифровая революция!», который отражает трансформацию медиа индустрии и маркетинговых инструментов. Интернет технологии сегодня демонстрируют наибольшую эффективность и являются ключевым драйвером развития рынка как на глобальном, так и локальном уровне.
Ожидается 500 делегатов из стран ближнего и дальнего зарубежья — в мероприятии примут участие представители телевизионной индустрии и digital-рынка, маркетологи, бренд-менеджеры, PR-специалисты локальных и международных компаний, сотрудники рекламных агентств. В качестве гостей и спикеров саммита будут присутствовать эксперты Google, YouTube, Mail.ru Group и Yandex.
Как найти свою нишу в цифровой экономике? Как стать блогером? Как учиться и зарабатывать в интернете? В чем особенности digital-стратегии казахстанских телеканалов? Какой контент на YouTube сегодня является наиболее востребованным? Как блокчейн меняет индустрию видео игр? Что нового произошло на рынке видеорекламы и каково будущее данного сегмента продвижения в Казахстане? Как привлечь молодежную аудиторию на ТВ? Будущее региональных СМИ, измерение аудитории и перспективы продаж ТВ рекламы в регионах. Объем медиа-рынка Казахстана.
На эти и другие вопросы ответит программа саммита, включающая панельные дискуссии, мастер-классы и воркшопы более чем 40 спикеров из 6 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Среди спикеров, которые представят доклады и мнения по актуальным вопросам развития индустрии медиа:
— Директор партнерской программы YouTube Элизабет Лыхина(Россия)
— Директор по развитию бизнеса Google Макс Мачкасау (Польша)
— Директор Admixer Kazakhstan, официальный партнер Mail.ru Group Алан Ибраимов (Казахстан)
— Руководитель ТОО «Яндекс.Казахстан» Артем Борисов (Казахстан)
— Президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса Константин Горожанкин (Казахстан)
— Сергей Сердюков Сооснователь UFOX и Алексей Купреев, управляющий директор UFOX (Белоруссия)
— Сооснователь и директор по маркетингу системы мониторинга социальных медиа YouScan Александр Сирач (Россия)
— Генеральный директор Video International Kazakhstan Ильмурад Джумаев (Казахстан)
— Генеральный директор VI Digital Kazakhstan Виталий Савков (Казахстан)
— Директор Genesis YouTube Qazaqstan Самсон Безмятежный (Казахстан)
— Директор студии Sky Production Асель Алимжанова (Казахстан)
— Генеральный директор Select Communication Group Виктор Елисеев (Казахстан)
— Популярные видеоблогеры: Аминка Витаминка, Таксист Русик и Saspens (Казахстан)