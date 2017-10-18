Казахстанский финтех-стартап впервые проведет ICO

Размещение запланировано на площадке Ethereum.

Команда с казахстанскими корнями, разработавшая ряд кредитных финтех-сервисов (Kredit24, Prodengi и Moneybank), до конца года проведет первое среди казахстанских финтех-стартапов глобальное ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптомонет). Размещение запланировано на площадке Ethereum, которая работает на базе технологии блокчейн. Привлеченные в ходе ICO инвестиции пойдут на запуск платформы Р2Р-кредитования Lendex.

Lendex — это онлайн-площадка, построенная с применением технологии блокчейн. Она предназначена для трансграничного розничного кредитования клиентов в странах Центральной и Юго-Восточной Азии с численностью целевой аудитории 500 млн человек. Lendex предоставит криптоинвесторам доступ к платформе и возможность выдавать микрокредиты проверенным заемщикам в национальных валютах.

«Наш релиз пройдет в два этапа: собственно ICO и pre-ICO, которое начнется 1 декабря. Мы планируем привлечь от 20 до 30 миллионов долларов на ICO в ближайшие 12 месяцев, на pre-ICO — около 1 миллиона долларов. В ходе pre-ICO мы проверим спрос на наш продукт со стороны потенциальных криптоивестров и криптоэнтузиастов. Эти средства мы направим на разработку и совершенствование ИТ-инфраструктуры, маркетинг и выход на другие Азиатские рынки», — говорит автор стартапа, финтех-предприниматель Алексей Сидоров.

19 октября в Астане в рамках стартап-конференции FinTech Innovation Day Алексей Сидоров презентует Lendex международному жюри, в котором будет присутствовать один из гуру венчурного бизнеса, миллиардер Тим Дрейпер. Компания Draper Fisher Jurvetson — мировой лидер венчурного инвестирования в технологические компании. Лучшие стартапы, отобранные жюри на FinTech Innovation Day, поедут на крупнейшее в Азии мероприятие по финансовым технологиям Singapore Fintech Festival в ноябре 2017 года.