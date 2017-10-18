В Казахстане запустят криптовалюту, обеспеченную реальными деньгами

Международный финансовый центр «Астана» и международная инвестиционная компания EXANTE договорились о развитии и продвижении рынка криптоактивов в Казахстане.

Международный финансовый центр «Астана» и инвестиционная компания EXANTE подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития рынка криптоактивов в Казахстане и продвижения МФЦА как международного центра экспертизы технологий. В EXANTE сообщают: меморандум предполагает, что компания, уже имеющая в своем портфолио блокчейн-проекты, запустит платформу Stasis, на которой будет создан новый цифровой актив, обеспеченный реальными деньгами. Кроме того, EXANTE примет участие в разработке акта МФЦА по вопросам регулирования рынка криптоактивов и поддержке развития финтех-экосистем.

«Блокчейн и криптовалюты становятся одним из самых приоритетных направлений развития экономического сектора во многих странах мира. Ведущие финансовые регуляторы активно работают над созданием благоприятных условий для развития финтех-компаний уже сейчас. Мы считаем, что Международный финансовый центр „Астана“ может стать одним из глобальных инновационных финансовых хабов, а создание площадки для развития рынка криптотактивов является для нас сейчас одной из самых приоритетных задач», — заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Со-основатель и генеральный директор Stasis Григорий Клумов дал оптимистичный прогноз рынка: «Показатель глобальной денежной массы (M2) растет на уровне 6% в год и составляет около 50 трлн долларов в настоящее время. Многие инвесторы заинтересованы в криптовалютах по причине ограниченности их возможной эмиссии. Капитализация цифровых активов будет удваиваться каждые два года. Эти темпы начнут замедляться только после 2021 года. Данный актив будет выступать как защитный актив для рынка криптовалют по аналогии с государственными облигациями США для глобального рынка акций. Наша главная цель — стать связующим звеном между миром децентрализованной финансовой системы и обществом».

Ранее сообщалось о намерении МФЦА создать крипто-долину на территории ЭКСПО-2017, и первым шагом со стороны МФЦА станет подготовка нормативно-правовых актов и требований по регулированию цифровых активов.