ПО из Казахстана и Белоруссии уравняют в правах с российским софтом

Чиновникам РФ вскоре не придется обосновывать закупки зарубежного софта, если дело будет касаться стран, входящих в ЕАЭС.

Российским чиновникам разрешат беспрепятственно закупать софт, созданный в Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии — в странах, которые входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минкомсвязи, передает Cnews.

С 1 января 2016 г. российские госведомства в вопросах закупок зарубежного софта обязаны в приоритетном порядке подбирать решения из курируемого Минкомсвязи реестра отечественного ПО. Закупать зарубежный софт чиновникам разрешено лишь в том случае, если они сумеют обосновать, что программы с требующимися им характеристиками в этом Реестре отсутствуют. В соответствии с новым постановлением госведомствам позволят не обосновывать приобретение зарубежного софта, если дело будет касаться стран, входящих в ЕАЭС. Для подтверждения принадлежности программ именно к этим странам планируется создать Реестр ПО ЕАЭС.

В проекте документа Минкомсвязи, который сейчас представлен на осуждение, временем создания нового реестра указан ноябрь 2017 г. Из опубликованных данных следует, что отбирать программы для нового реестра будет совещательный орган, который сейчас ведет российский реестр — курируемый Минкомсвязи Экспертный совет по софту. Как можно судить по тексту проекта постановления, к отбору программ из ЕАЭС будут подключены эксперты из Евразийской экономической комиссии.