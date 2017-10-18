ЕЭК оцифрует транспорт в странах Союза

Дигитализация процессов на транспорте может стать определяющим условием для успешного использования транзитного потенциала между Европой и Азией.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем и электронной диагностики транспортных средств в ближайшие три года станет одной из самых обсуждаемых тем в рамках евразийской повестки в сфере цифровых технологий в транспорте. Об этом заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ержан Нурахметов в ходе 5-й Международной конференции по инвестициям и ценообразованию на железнодорожном транспорте «Развитие международных транспортных коридоров на основе цифровой логистики и сквозных тарифов».

«Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью перевозочного процесса, меняя наше представление об организации логистики и транспортной деятельности, а их внедрение существенно улучшает получение услуг пассажирами и грузоперевозчиками, уменьшает сроки прохождения транзитных грузов, повышает безопасность на железнодорожном транспорте», — отметил Ержан Нурахметов.

Представитель ЕЭК напомнил, что 2 октября Совет Евразийской экономической комиссии одобрил «дорожную карту» в трех видах транспорта (железнодорожном, водном и автомобильном) по реализации транспортной политики Союза на ближайшие три года. В нее включены и вопросы внедрения интеллектуальных транспортных систем и электронной диагностики транспортных средств, определения принципов цифровой логистики и перехода на электронный документооборот, в том числе на электронную железнодорожную накладную.

Дигитализация различных процессов на транспорте может стать определяющим условием для успешного использования транзитного потенциала между Европой и Азией, сопряжением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». В этой связи, как отметил Ержан Нурахметов, необходимо более активное взаимодействие уполномоченных органов, бизнес-сообществ и научных кругов на площадке Комиссии.