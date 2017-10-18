Платежи через eGov превысили отметку в 41,5 млрд тенге

Чаще всего в режиме онлайн казахстанцы оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Сумма платежей через платежный шлюз электронного правительства Казахстана с момента запуска системы превысила отметку в 41,5 млрд тенге. При этом только за 9 месяцев текущего года через eGov казахстанцами проведено операций на сумму более 12,5 млрд тенге. За весь прошлый год эта цифра составила более 14,2 млрд тенге.

Чаще всего в режиме онлайн казахстанцы оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения. На их долю за 9 месяцев 2017 года приходится 84% платежей или более 10,5 млрд тенге. Следующие по популярности — налоги, пошлины и сборы — 11% от всех платежей (более 1,3 млрд тенге). Также граждане довольно активно используют портал электронного правительства для пополнения счетов в Жилстройсбербанке Казахстана (4% всех платежей, более 555 млн тенге) и оплаты за коммунальные услуги, задолженности ПКБ и сотовой связи (0,3%, около 35 млн тенге).

Отмечается, что в целях исключения требований предоставления документов, подтверждающих оплату в бюджет, проведена интеграция платежного шлюза электронного правительства с банками второго уровня. На сегодняшний день к сервисам платежного шлюза eGov подключено 32 БВУ и АО «Казпочта».

Первые транзакционные услуги с возможностью проведения онлайн-платежей появились на портале eGov в 2010 году. Одной из первых была реализована онлайн-оплата налогов, государственных сборов, пошлин и штрафов за нарушение правил дорожного движения, в 2011 году — оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день с помощью eGov можно оплатить 46 услуг.