SMART-решения в фокусе экспертов на ежегодной ИКТ-конференции Huawei Day Astana

Huawei рассказала о преимуществах перехода к цифровой трансформации госсектора, а также предприятий различных отраслей экономики.

В ходе конференции «Путь к цифровой трансформации», состоявшейся 5-го октября в Астане, компания Huawei поделилась опытом и рассказала о необходимости и преимуществах перехода к цифровой трансформации предприятий государственного, нефтегазового, электроэнергетического, финансового, транспортного и других секторов.

Конференция, ориентированная на руководителей компаний, работников департаментов телекоммуникаций, информатизации, автоматизации, информационной безопасности, диспетчерских и ситуационных центров, а также специалистов в области цифровой трансформации и внедрения новых ИКТ-решений, собрала более 250 экспертов и представителей отрасли.

Генеральный директор департамента корпоративных продаж компании Huawei в Казахстане г-н Менг Чинбо в своей речи отметил: «Позиция Huawei — стать промоутером цифрового общества, инструментом преобразования цифровых технологий и лучшим партнером, для чего мы разработали двухколесную стратегию „платформа + экосистема“».

По словам директора представительства Huawei в городе Астана Закира Умарова, на пути к цифровому прогрессу участники всех секторов экономики страны должны понимать важность и необходимость трансформации их бизнеса через переход на новые цифровые технологии и использование передовых инфокоммуникационных решений.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве по открытию Академии информационных и сетевых технологий компании Huawei между Евразийским национальным университетом, Казахской Академией Инфокоммуникации и компанией Huawei.

Также эксперты Huawei рассказали о новых решениях компании и ее партнеров для построения облачных ЦОДов, новинках в продуктовой линейке оборудования, ознакомили присутствующих с опытом внедрения и реализации решений. Вниманию участников мероприятия были представлены Smart-решения Huawei — «Безопасный Город», «Умное образование», «Умные электроэнергетические сети». Кроме этого, сотрудники компании рассказали о сервисной политике и послепродажном обслуживании оборудования Huawei, программах обучения, а также о сертификации инженеров.

На конференции работала выставочная зона, где посетители могли ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием Huawei. Компания представила вниманию гостей видеонаблюдение, оборудование IP/IT, решения Умный город, Безопасный город с использованием оборудования VR (виртуальная реальность), Умные финансы, Умный транспорт, Облачный центр обработки данных и другое.

Huawei — ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года, за это время она обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.