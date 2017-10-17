Правоохранителям могут разрешить пользоваться смартфонами на работе

Запрет на использование смартфонов и планшетов госслужащими был введен полтора года назад после фактов утечки служебной информации в соцсети.

Вопрос о возвращении смартфонов сотрудникам правоохранительных органов могут поднять в Генеральной прокуратуре РК, сообщил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов. В понедельник в мажилисе депутатам представили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности». Как отметил на презентации заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов, ведение уголовных дел в электронном формате сейчас проводится в Казахстане в пилотном режиме, передает Sputnik.

«Цифровизация — это будущее, но надо учитывать, что это специфическая сфера уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности. Наши подсчеты показывают слабую техническую оснащенность органов внутренних дел для того, чтобы перейти полномасштабно к такой форме, как электронное расследование», — сказал Жакупов.

Для полного технического обеспечения всех задействованных в процесс подразделений потребуется около 11 миллиардов тенге, проинформировал он. После презентации журналисты задали Ахметжанову вопрос о том, не планируется ли вновь разрешить использование смартфонов, учитывая внедрение цифровизации.

«Да, конечно. Этот вопрос, наверное, будет вкупе рассматриваться сегодня, скорее всего», — сказал Ахметжанов.

Весной прошлого года в Казахстане был введен запрет на использование мобильных устройств (смартфоны, планшеты, смарт-часы) сотрудниками и посетителями в зданиях всех госорганов. Мера была введена в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через интернет.