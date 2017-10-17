11 млрд тенге необходимо МВД для внедрения электронного расследования

Новый формат системы уже работает в пилотном режиме в двух регионах.

Чтобы внедрить систему электронного расследования в Казахстане, министерству внутренних дел необходимо 11 млрд тенге. Эти средства пойдут на техническое оснащение органов расследования, передает «Литер».

Об этом на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» заявил заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов.

«Для реализации полного технического обеспечения всех подразделений, которые были бы задействованы сегодня в уголовном преследовании, нам потребуется около 11 млрд тенге, с каждым пятилетним обновлением всей технической оснащенности органов внутренних дел», — заявил Жакупов, отметив, что разово МВД не рассчитывает получить такую сумму.

По его информации, такая система в пилотном режиме работает всего в двух регионах, и как только она будет готова, по мере оснащения будет вводиться в других областях.

«Мы сегодня отрабатываем систему в режиме по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести. Завтра же, если это распространить на тяжкие и особо тяжкие преступления, то серьезно стоит вопрос информационной безопасности и невозможности вообще проникнуть в само расследование со стороны», — резюмировал заместитель министра.