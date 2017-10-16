В Алматы заработал первый Яндекс.Лицей

Поздравить первых учеников приехал Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекс».

13 октября на базе Республиканской физико-математической школы в Алматы открылся первый Яндекс.Лицей. На бесплатных курсах программирования будут обучаться 30 школьников, прошедших предварительные тестирование и отбор. К слову, отбор будет проводиться ежегодно и стартовать 30 августа.

В РФ проект «Яндекс.Лицей» работает уже второй год. Им охвачено 22 города, 1300 учащихся. По словам Марины Сусловой, директора Яндекс.Лицея, стоит цель развить сеть обучения и набрать до 10 тысяч учеников. В этом году конкурс в Казахстане составлял 10 человек на место. Заниматься в Яндекс.Лицее будут не только учащиеся РФМШ. Треть из 60 ребят, прошедших отбор, учатся в других школах Алматы и Астаны. В Астане Яндекс.Лицей открывается сегодня, 16 октября.

Поздравить первых учеников Яндекс.Лицея приехал Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний «Яндекс», который когда-то окончил РФМШ: «В Яндекс.Лицее дети изучают современное программирование, то есть — получают базовые навыки профессии, которая будет точно востребована в ближайшие несколько десятков лет. В РФМШ мы когда-то познакомились с Ильей Сегаловичем, вместе с которым потом создавали Яндекс. Это особенное место для меня, и я рад, что теперь компания участвует в развитии и РФМШ, и местного образования».

Программа обучения, разработанная в Школе анализа данных Яндекса (ШАД), рассчитана на два года. На первом курсе учащиеся познакомятся с теорией и начнут выполнять несложные проекты. На втором — освоят технологии на практике. В Лицее школьники будут изучать язык Python.

«Он не слишком сложен, но позволяет решать множество задач», — отметили сотрудники компании, приехавшие на встречу с первыми учениками Лицея.

Обучение будет вестись в двух группах, по 15 человек. Занятия проходят два раза в неделю, во второй половине дня. Их ведут местные преподаватели — программисты, прошедшие подготовку в Яндексе. Методическое сопровождение осуществляется их коллегами из ШАД.

Представители Яндекса говорят о том, что развитие компании в Казахстане — одно из приоритетных направлений. Весной этого года в Алматы открылся коммерческий офис Яндекса. Его директор, Артем Борисов, рассказал Profit.kz о ближайших планах и ключевых задачах: «Отдельный пласт работы по развитию в Казахстане — это улучшение качества поиска. С этого года мы начинаем активно прорабатывать качество поиска по различным метрикам. Всего их порядка ста. В том числе, отдельным блоком у нас идет обратная связь. Если у пользователей есть какие-то проблемы или что-то не устраивает, об этом можно сообщать через форму обратной связи на сайте. Мы обязательно это учитываем. На Казахстан мы делаем больший фокус по качеству и по тем сервисам, которые есть в России, но в Казахстане их нет. Например, здесь мы не показываем баллы пробок. Это недоразумение, будем решать. Второй блок в стратегии развития — проведение образовательных мероприятий. И третий — развитие рекламной сети Яндекса».