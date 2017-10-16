Дан старт цифровому этапу евразийской интеграции

Правительствам стран ЕАЭС поручено обеспечить проработку инициатив в рамках цифровой повестки.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов реализовывать новые форматы кооперационного и международного сотрудничества, в том числе в космосе, запустить первые совместные проекты в области цифровой трансформации экономик стран Союза, активно защищать свободу конкуренции и равные права для всех производителей на евразийском экономическом пространстве. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета, которое прошло 11 октября в Сочи.

В ходе ВЕЭС был принят ряд важных решений. Среди них — утверждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. В документе определены цели, принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств Союза в цифровой сфере. Правительствам стран ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией поручено обеспечить проработку инициатив в рамках цифровой повестки.

«Страны Союза в своих стратегиях и программах развития экономик уже решают ряд задач по подготовке ответа на вызовы цифровой трансформации экономики. Однако согласованная политика государств-членов в цифровой сфере может стать источником получения синергетических эффектов в развитии цифровой экономики стран Союза», — отметил председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Вклад цифровых проектов и инициатив может составить до 11% ожидаемого совокупного роста ВВП ЕАЭС к 2025 году, считают эксперты Всемирного банка. Если страны Союза не обеспечат синхронизацию своих усилий по реализации цифровой повестки, ее вклад в рост ВВП будет значительно ниже.

«Мы должны двигаться согласованно, применяя лучшие практики, уже внедряемые в наших странах, помогая друг другу развивать общее евразийское цифровое пространство. Иначе мы получим новые барьеры и границы, разделяющие нас уже не по географическому, а по технологическому принципу, и усложним перемещение товаров и услуг», — считает Тигран Саркисян.

Совместная работа позволит создать в странах Союза новые рабочие места и отрасли, повысить конкурентоспособность бизнеса за счет цифровых преобразований во всех сферах жизни общества, включить государства ЕАЭС в глобальные, макрорегиональные и региональные процессы цифровой трансформации, облегчить процессы свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Ключевыми направлениями развития цифровой экономики в странах ЕАЭС станет цифровая трансформация отраслей экономики и рынков, внедрение современных технологий и инструментов управления интеграционными процессами, развитие цифровой инфраструктуры, а также защита данных и каналов коммуникаций.

Уже в следующем году эксперты начнут собирать предложения и будут готовы к проработке тех инициатив, которые интересны двум и более странам ЕАЭС. В случае если итоги работы экспертной группы получат поддержку Совета ЕЭК и представителей всех национальных правительств, на основе одобренных инициатив начнется реализация конкретных проектов. В приоритетном порядке будут рассматриваться инициативы, связанные с развитием электронной торговли, цифровой инфраструктуры транспортных коридоров, использованием новых технологий в промышленной кооперации, а также с цифровой прослеживаемостью. Важной частью совместной работы в рамках цифровой трансформации станет подготовка Соглашения об обороте данных в ЕАЭС и создание системы регулятивных «песочниц» Союза.

В ходе обсуждения проекта Основных положений цифровой повестки ЕАЭС Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил провести в 2018 году заседание ВЕЭС и специализированный форум, посвященные вопросам цифровизации экономик стран Союза.

Примером сотрудничества стран ЕАЭС в области высоких технологий является распоряжение о разработке программы совместного использования космических аппаратов и наземной инфраструктуры, принятое на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Одобренный президентами документ предусматривает партнерство в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

Базой для взаимодействия стран Союза станет евразийская технологическая платформа «Космические и геоинформационные технологии», которая была сформирована Комиссией в 2016 году при поддержке ведущих аэрокосмических предприятий и научно-исследовательских институтов ЕАЭС. Межгосударственная программа по интеграции действующих группировок космических аппаратов и наземной инфраструктуры должна быть разработана до 1 ноября 2018 года. Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители аэрокосмических ведомств стран Союза и эксперты. В рамках форума «Дни космоса Республики Казахстан» пройдет первое заседание группы.

Рассматривается возможность создания объединенного оператора космических и геоинформационных услуг, который возьмет на себя управление коммерческой эксплуатацией совместной орбитальной группировкой космических аппаратов и разработает маркетинговую стратегию по выходу на мировой рынок. Важной частью этой программы станет появление информационного портала, предоставляющего различные сервисы (мониторинг ЧС, поиск и добыча полезных ископаемых, строительство, экология и т.п.).

На третьем этапе может быть начато кооперационное серийное производство и запуск малых космических аппаратов ЕАЭС. При создании спутника будут использованы новейшие цифровые технологии проектирования и производства целевой аппаратуры, аддитивные технологии производства служебной платформы, бортовые системы и комплексы разработки национальных производителей стран Союза. Промышленное сотрудничество предприятий Союза станет мощным импульсом для развития радиоэлектронной промышленности и производства композиционных материалов и важным драйвером роста экономик стран ЕАЭС в целом. Серийное производство таких спутников может быть начато уже после 2023 года.