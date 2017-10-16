В Алматы прошел один из этапов большого ИТ-путешествия Ricoh. Следующая остановка — Астана.

11 октября в Алматы прошел Ricoh Demo Tour 360: фирменный грузовик с образцами новейшего оборудования Ricoh на борту приехал в Южную столицу. Весь тур охватывает три страны (Россия, Белоруссия, Казахстан) и 16 городов, а общая протяженность маршрута составляет более 26 тысяч километров! Сегодня Ricoh выпускает широчайший спектр техники, а начиналась история всемирно известного японского бренда в 1936 году с производства светочувствительной фотобумаги.

С приветственным словом на открытии алматинской части тура выступила Галина Козырева, директор по продажам Ricoh: «За 3 года мы серьезно продвинулись в Казахстане и стали известны как компания, которая профессионально занимается печатным бизнесом. Но сегодня мы хотим показать, что наш ассортимент не ограничивается лишь печатными решениями. Отличие Ricoh от многих других компаний в том, что у нас есть совершенно четкий план развития в перспективе 30 лет. И уже сейчас в Ricoh разрабатываются технологии и оборудование, на которых будут работать наши дети».

Таким образом, главной целью тура стало показать все возможности оптимизации офисной работы и развития бизнеса партнеров с помощью новейших технологий Ricoh. Компания познакомила гостей с новинками и продемонстрировала ключевые преимущества своих решений. Программа состояла из четырех тематических презентаций (решения для малого офиса, офиса крупной компании, конструкторского и архитектурного бюро, внутренней типографии) с рассказом об особенностях и технических характеристиках оборудования, а также интерактивной демонстрации. У участников тура была возможность самостоятельно изучить устройства и оценить их в реальных рабочих процессах.

На Ricoh Demo Tour 360° были продемонстрированы монохромные и цветные принтеры и МФУ, монохромные и цветные широкоформатные МФУ, цифровые печатные машины. Вместе с тем, бизнес Ricoh не ограничивается только стандартными печатными устройствами. Для многих стало настоящим открытием, что в каталоге продукции компании — 3D-принтеры, широкоформатные инженерные системы, цифровые дупликаторы, а также мультимедийные проекторы, интерактивные доски и программные решения.

Основной упор на презентациях был сделан на комбинации решений для максимального удобства современного офиса. Требования, которые сегодня предъявляют заказчики к офисным печатным продуктам, уже не ограничиваются стандартными запросами к качеству, надежности, экономичности и скорости. Бизнес видит свой офис мобильным, цифровым, но при этом максимально простым для управления. Ricoh показала свое воплощение этих требований — печатные машины способны выполнять множество задач, принимать задания на печать с мобильных устройств, интегрируются в систему электронного документооборота, но при этом просты в управлении. Немаловажный вклад во все это вносит смарт-панель, разработанная Ricoh. Теперь интуитивно понятным интерфейсом смартфонов обладает и офисная среда. Смарт-панель упрощает работу пользователей, расширяет функционал устройств, поддерживает прямое подключение смартфонов и работу с облачными сервисами. Кроме того, она поддерживает быструю аутентификацию по карте для контроля доступа, что не требует запоминания логинов и паролей.

«Мы хотели показать офис будущего. Каждому человеку на рабочем месте должно быть удобно и комфортно. Сегодня мы представляем устройства, которые оснащены новой панелью управления. Для современного поколения работа с планшетами становится уже чем-то совершенно обыденным, поэтому каждое наше устройство фактически управляется планшетом на базе Android. Это делает процесс печати максимально удобным», — рассказали представители компании. Здесь отметим, что компания ежегодно инвестирует в разработки 6% своего оборота, — причем речь идет не только о печатном бизнесе, но и о здравоохранении, зеленых технологиях. Это достаточно серьезные средства, учитывая, что в 2016 году оборот Ricoh составил 22 млрд долларов. Интересен кейс Ricoh из сферы здравоохранения: в настоящее совместно с ведущим медицинским университетом Японии идет разработка принтера, который будет печатать внутренние органы для пересадки. Прототип устройства уже готов.

В Казахстане планы у Ricoh весьма серьезные — компания намерена побороться за казахстанский рынок с такими лидерами, как HP и Xerox. Для этого планируется вести целенаправленную работу с партнерами. Ricoh начинала с компаний в ритейле, затем активно вошла в малый бизнес. Сейчас стоит задача начать работать с крупным корпоративным сегментом. «В Казахстане мы появились относительно недавно. Еще несколько лет назад Ricoh не присутствовала на местном рынке в таком масштабе. В этом году мы открыли здесь представительство и проводим этот тур с целью популяризации бренда Ricoh. Мы показываем на практике, как наше оборудование и наши технологии помогают бизнесу расти. Мы хотим донести до наших заказчиков, что Ricoh не просто продает „коробки“ — это провайдер качественных решений для современного офиса. На сегодняшнем мероприятии мы имеем возможность услышать мнение партнеров и заказчиков. И мы верим, что они помогут нам создать будущую стратегию», — заявил Сатоши Маруяма (Satoshi Maruyama), директор по маркетингу российского офиса Ricoh.

«Наша основная стратегическая задача — развить в Казахстане партнерский канал. Весь наш бизнес построен на взаимодействии с партнерами, на партнерской модели. Поэтому первая часть задачи — укрепить и расширить взаимоотношения с теми партнерами, с которыми у нас уже наладилось сотрудничество. Очень серьезное внимание мы уделяем развитию сервисной модели. Мы считаем, что наше огромное преимущество состоит в уровне нашего сервиса для заказчиков. И мы хотим, чтобы существующие партнеры росли в этом направлении. Вторая задача — расширить партнерскую сеть, показать преимущества ведения бизнеса с нами», — подчеркнула Галина Козырева.

Говоря о качестве своей техники, представители Ricoh делают упор на главные преимущества — качество цветной печати и качество деталей. Одно из доказательств серьезного отношения производителя к своей технике — тот факт, что в машинах для промышленной печати Ricoh не пошла по пути замены металлических деталей, у которых гораздо более длительный срок службы, на более дешевые пластиковые. «Конечно, есть производители с куда более низкими ценами. Откровенно говоря, продукция Ricoh — не самая дешевая. Но мы абсолютно уверены в преимуществах, которые у нас есть», — заключил Сатоши Маруяма.

Следующий этап Ricoh Demo Tour 360 пройдет в Астане 18 октября.