Единый номер проверки баланса у всех мобильных операторов может появиться в РК

На публичном обсуждении находится приказ «Об утверждении правил оказания услуг связи».

Единый номер для проверки баланса и звонков в call-центр может появиться у операторов мобильной связи. Такие требования изложены в приказе министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева «Об утверждении правил оказания услуг связи», который находится на публичном обсуждении до 25 октября на портале электронного правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Оператор в круглосуточном режиме обеспечивает возможность проверки лицевого счета посредством голосового соединения либо отправки короткого текстового сообщения по номеру 123 либо *123# для проверки посредством USSD запроса», — говорится в предлагаемых правилах оказания услуг сотовой связи.

Операторов предлагается также обязать «освободить клиента от уплаты абонентской платы и других ежемесячных платежей во всех случаях за период времени, если временное отключение услуг произведено по обстоятельствам, не связанным с его нарушением абонентом настоящих правил». Коснулись изменения и рекламных рассылок: «Оператор устанавливает лимит по пересылке абонентам в ночное время (с 22.00 до 06.00) информации (рассылок рекламного характера) посредством коротких текстовых сообщений и/или мультимедийных сообщений, не запрошенной ранее абонентом».