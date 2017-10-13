Управляемые хирургами роботы будут проводить операции в Усть-Каменогорске

К работе в роботизированной операционной будут допускать врачей экспертного уровня, которых обучат за границей.

В Усть-Каменогорске на базе городской больницы № 1 планируют организовать первый в республике центр роботизированной хирургии. На приобретение хирургической роботизированной системы из областного бюджета выделят свыше 1,2 миллиарда тенге. Идею одобрил аким ВКО Даниал Ахметов, сообщает YK-news.kz.

«В Соединенных штатах и Европе уже тысячи таких центров. Это нововведение откроет новые горизонты для наших врачей», — сказал глава Восточно-Казахстанской области.

Как разъяснили в управлении здравоохранения, во время операции будет использован робот, управляемый хирургом: «Хирург не будет контактировать с пациентом, что позволяет исключить человеческий фактор во время операции и минимизировать риск ошибок. Роботизированные хирургические системы, помимо обычных, позволяют проводить операции высокой сложности в различных областях медицины».

К работе в роботизированной операционной будут допускать врачей экспертного уровня, которых обучат за границей.

«Кроме того, предусматривается организация симуляционного центра, на базе которого будут отрабатывать навыки работы с эндоскопическим оборудованием не только врачи одной больницы, но и всей области», — сообщили в облздраве.

Напомним — 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.