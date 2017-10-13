Обсуждение Дорожной карты по развитию IT-отрасли

В Астане прошло выездное совещание под председательством Аскара Жумагалиева.

6 октября в Астане состоялось выездное совещание под председательством заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева. В совещании приняли участие руководители государственных органов, курирующие вопросы цифровизации в подведомственных отраслях и представители отечественных IT компаний, состоящих в Казахстанской ассоциации IT-компаний. На обсуждение были вынесены Дорожная карта по развитию IT-отрасли и проекты государственных органов, запланированных к реализации в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан».

Примерно год назад министерством информации и коммуникаций РК и холдингом «Зерде» была начата работа по разработке плана мероприятий по развитию IT-отрасли. В течение года этот план неоднократно обсуждался и с заинтересованными государственными органами и с представителями бизнеса. На предыдущем совещании, которое прошло 21 сентября, было предложено дополнить проект Дорожной карты рядом мероприятий, в частности:

— создать Реестр доверенной продукции электронной промышленности и программного обеспечения

— проработать вопрос внесения изменений и дополнений в законодательство РК по вопросам использования технологии блокчейн и криптовалют

— разработать стандарты цифровизации предприятий МСБ.

В целом Дорожная карта включает мероприятия по нескольким направлениям:

— Институциональные реформы

— Меры государственной поддержки IT-отрасли, которое включает в себя механизмы поддержки IT-компаний и предоставление налоговых и таможенных льгот

— Меры по обеспечению информационной безопасности

— Развитие человеческого капитала для IT-отрасли

— Продвижение IT-компаний.

В ходе обсуждения участники получили ответы на интересующие их вопросы, внесли новые предложения, что позволит наиболее полно охватить интересы всех представителей IT-отрасли