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Запущен сервис для проверки отчислений по соцмедстрахованию

Данные можно посмотреть в личном кабинете «Электронного правительства» при наличии ЭЦП.

13 октября 2017 07:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество

Запущен сервис для проверки отчислений казахстанцев по соцмедстрахованию, сообщает Литер со ссылкой на республиканский центр электронного здравоохранения.

«Благодаря совместным усилиям нашей организации, АО НИТ и НАО ФСМС, мы запустили сервис предоставления персонализированных данных о ваших взносах и отчислениях в рамках ОСМС», — говорится в сообщении.

Данные можно посмотреть в личном кабинете «Электронного правительства» при наличии электронной цифровой подписи. Теперь граждане Казахстана смогут проверить, кто и когда делал за них взносы и отчисления в рамках ОСМС.