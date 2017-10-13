Запущен сервис для проверки отчислений по соцмедстрахованию

Данные можно посмотреть в личном кабинете «Электронного правительства» при наличии ЭЦП.

Запущен сервис для проверки отчислений казахстанцев по соцмедстрахованию, сообщает Литер со ссылкой на республиканский центр электронного здравоохранения.

«Благодаря совместным усилиям нашей организации, АО НИТ и НАО ФСМС, мы запустили сервис предоставления персонализированных данных о ваших взносах и отчислениях в рамках ОСМС», — говорится в сообщении.

Данные можно посмотреть в личном кабинете «Электронного правительства» при наличии электронной цифровой подписи. Теперь граждане Казахстана смогут проверить, кто и когда делал за них взносы и отчисления в рамках ОСМС.