Казахстан присоединится к Дню IT-знаний

13 октября в рамках международной акции сотрудники Mail.Ru Group проведут уроки в учебных заведениях, где они обучались.

Главные цели — помочь школьникам определиться со своим профессиональным будущим, стимулировать их к получению качественного образования, в том числе в сфере информационных технологий, и, как следствие, способствовать подготовке квалифицированных кадров для цифровой экономики. Акция назначена на 13 октября в 34 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

В рамках акции «День IT-знаний» сотрудники Mail.Ru Group проведут в учебных заведениях, где они обучались, урок-презентацию, посвященный настоящему и будущему IT-сферы. Учащиеся узнают о наиболее значимых технологических трендах, о том, какие IT-специалисты востребованы на рынке труда сегодня и будут востребованы через 10-15 лет, как создать собственный IT-бизнес и что важно знать о технологиях в целом, чтобы адаптироваться в цифровой жизни. В ходе выступления спикера школьники смогут задавать интересующие их вопросы.

В группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники будут доступны онлайн-трансляции уроков из разных школ, что позволит еще больше увеличить охват акции. Кроме того, с 8.00 по московскому времени будет вестись общая трансляция с участием представителей Mail.Ru Group из разных школ регионов России.

В Казахстане урок-презентацию в городе Байконур (Международная космическая школа им. В.Н. Челомея) проведет программист-исследователь Сергей Чепарухин.

«Крайне редко у сегодняшних школьников есть возможность лично пообщаться с профессионалами отрасли, которые когда-то учились в той же школе и, возможно, сидели за той же партой. Тем более если твоя школа расположена, например, в Южно-Сахалинске, Стерлитамаке, Челябинске или в селе Новая Усмань Воронежской области. Мы хотим, чтобы после наших мероприятий каждый школьник поверил, что он тоже может построить успешную карьеру в IT-сфере, что у него уже есть для этого все инструменты. Хотим тем самым подтолкнуть ребят к осмысленному выбору своего пути профессионального становления», — прокомментировал генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев.