С начала учебного года все вузы обновили образовательные программы с учетом стандартов в сфере ИТ

В связи с предложениями работодателей включена новая специальность «Информационная безопасность», набор по которой будет осуществляться с 1 сентября 2018 года.

В ходе заседания Правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева обсуждены меры по подготовке специалистов к работе в цифровой экономике, передает Primeminister.kz.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил, что в рамках повышения ИТ-компетентности в среднем образовании в школах внедряется элективный курс «Робототехника». В 2016–2017 учебном году были открыты 372 кружка по робототехнике, а также 397 кабинетов робототехники в 397 школах. 2500 учителей информатики прошли курсы повышения квалификации по робототехнике, особенностям организаций теоретических и внеклассных работ по ИТ в условиях реализации робототехники.

В рамках повышения ИТ-компетентности в техническом и профессиональном образовании в текущем году, в связи с предложениями работодателей, включена новая специальность «Информационная безопасность». Набор по ней будет осуществляться с 1 сентября 2018 года.

В настоящее время в организациях ТиПО ведется обучение по направлению «Информатика и вычислительная техника» в рамках двух специальностей: «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)», которая включает восемь квалификаций, и «Информационные системы (по областям применения)» — три квалификации.

В рамках Программы снижения информационного неравенства прошли повышение квалификации более 9,7 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения. При спонсорском содействии компании «Nurecom LTD» в иностранных компаниях Pasco, Boxford, Promethean, LG прошли повышение квалификации 360 мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин и получили международный сертификат.

Во всех 16 регионах созданы учебные центры по применению интерактивного обучающего оборудования, где прошли повышение квалификации более 3 564 инженерно-педагогических работников.

Всего в рамках международных проектов РКК Рогаланд (Норвегия), In Went (Германия), GTZ (Германия) прошли повышение квалификации в ведущих зарубежных учебных центрах 360 педагогических работников.

Также преподавателями и мастерами производственного обучения проводятся уроки профессионального мастерства в режиме онлайн. На портале Elp.kz создана база данных онлайн-уроков, в том числе преподавателей ТиПО.

В сфере повышения ИТ-компетентности в высшем образовании подготовка кадров ведется по специальностям: «Информатика», «Информационные системы», «Автоматизация и управление», «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Математическое и компьютерное моделирование», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» в 84 вузах и «Системы информационной безопасности» в семи вузах.

В рамках стипендии «Болашак» по направлению «Информационные технологии и системы» завершили обучение 951 человек, или 10,1% от общей численности выпускников, в том числе по программам: бакалавриат — 510, специалитет — 20, магистратура — 386, докторантура — 6, стажировка — 29. В настоящее время 59 человек по направлению «Информационные технологии и системы» проходят обучение по программам магистратуры в США, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Сингапуре, Австралии, Канаде, Германии, Японии и России.

С 2016 года в стандарт бакалавриата в обязательный компонент цикла общеобразовательных дисциплин включена дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии на английском языке». В этой связи разработан базовый учебник по данной дисциплине. Триста преподавателей вузов по информатике прошли усиленные языковые курсы.

Образовательные программы вузов разрабатываются ими самостоятельно в рамках действующих стандартов. Вместе с тем к разработке образовательных программ привлекаются зарубежные вузы-партнеры и работодатели. В 2015 и 2016 годах 11 базовых вузов-участников ГПИИР разработали 48 инновационных образовательных программ.

С начала 2017–2018 учебного года все вузы обновили образовательные программы с учетом утвержденных 10 профессиональных стандартов в сфере ИТ.

Также получает распространение обучение в онлайн режиме. Так, 8 университетов создали консорциум на базе КазНУ им. аль-Фараби по продвижению МООК (массовые открытые онлайн курсы). В текущем году к данному консорциуму присоединились еще четыре вуза.

Напомним — 6 октября в Алматы прошла конференция Profit Education Day 2017, где осуждались вопросы информатизации образования.