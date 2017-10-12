УЦ Инвента будет готовить сертифицированных специалистов Red Hat в Алматы

В Южной столице открылся филиал российского учебного центра.

В Алматы открылся филиал российского учебного центра Инвента, авторизованный учебный центр Red Hat. 10 октября компания провела День открытых дверей, приуроченный к запуску курсов.

Вера Горбенко, директор учебного центра, рассказала о том, как он будет функционировать, какие курсы ждут слушателей, на что будет делаться упор в обучении: «Мы рады приветствовать всех в нашем учебном центре. Исторически у нас было очень много слушателей из Казахстана, которые приезжали к нам в Москву. Теперь мы сами решили придти к вам, чтобы максимально удовлетворить потребности на местном рынке. Самое главное, что мы будем делать — это выдерживать четкое расписание, чтобы планирование обучения было максимально комфортным для вас».

«Учебный центр Инвента» в Казахстане ориентирован на авторизованное обучение и повышение квалификации ИТ-специалистов в области Linux и открытых СУБД корпоративного уровня. Курсы доступны как для начинающих слушателей, так и для тех, кто уже имеет достаточный опыт администрирования подобных систем.

«Мы решили выйти на рынок с теми направлениями, которые здесь пока не представлены. Как авторизованный учебный центр, мы читаем курсы по тем программам, которые выверены в Red Hat. Это базовая линейка, дающая сертификат инженера, и так называемая архитекторская линейка, которая изучает все прикладное ПО и дополнительные технологии. Стоит отметить, что человек, получивший статус архитектора, это „штучный товар“ на рынке. Во всем мире меньше тысячи таких специалистов», — рассказала глава учебного центра.

В рамках знакомства с учебным центром гости смогли увидеть учебные классы, ознакомиться с программами обучения и сертификации Red Hat и PostgreSQL, посетили пробные уроки и прослушали один из модулей самых популярных курсов. На вопросы гостей отвечали преподаватели учебного центра и представители Red Hat.

«Для нас Казахстан является фокусной страной. Была проделана огромная работа за последние три года. Сейчас я могу сказать, что на рынке Казахстана есть не просто понимание наших продуктов, а есть очень крупные и интересные проекты, которые были реализованы. С точки зрения понимания наших технологий и их применения рынок для нас уже зрелый. Это различные индустрии, телеком, банки, госкомпании. Сейчас возникла потребность в том, чтобы обеспечить рынок квалифицированными ресурсами. И коллеги из Инвенты очень хорошо и вовремя отреагировали. Здесь будут обучаться так же и наши партнеры, которые сейчас реализуют проекты. Я думаю, что сюда будут приезжать люди из соседних стран, Центральной Азии. Мы видим большие перспективы с точки зрения дальнейшего обучения, повышения квалификации и выпуска на рынок сертифицированных специалистов», — рассказал Максим Прахов, менеджер по развитию бизнеса Red Hat в странах СНГ.

В настоящее время большинство преподавателей учебного центра — из Москвы. В «Инвента» надеются вырастить штат местных преподавателей. Кроме того, в учебном центре отмечают, что готовы прислушиваться к пожеланиям и комментариям клиентов касательно тех или иных моментов обучения.

«Мы будем стараться учесть все обращения и при составлении расписания ориентироваться на ваши потребности», — отметила Вера Горбенко.

Расписание курсов уже сформировано до весны 2018 года. Для тех, кто по тем или иным причинам не может посещать занятия в учебном центре, организованы дистанционные курсы. Ученики смогут присоединиться к любой программе — видеть и слышать преподавателя, задавать ему вопросы в чате, видеть экран рабочей станции и доску, на которой преподаватель делает записи, выполнять лабораторные работы на стендах путем удаленного подключения. Весь учебный материал они получат по почте.