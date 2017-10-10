Атаки на серверы банков хакеры осуществляли из 50 стран

По данным КНБ, в настоящее время все угрозы локализованы.

Недавние DDoS-атаки на серверы нескольких казахстанских банков второго уровня (БВУ) производились с территории более 50 зарубежных стран, сообщает «Капитал».

«В период с 26 по 29 сентября 2017 года на интернет-ресурсы ряда банков второго уровня Казахстана осуществлены компьютерные атаки типа „отказ-в-обслуживании“ (DDoS). Атаки осуществлялись с территории более 50 зарубежных государств, включая страны Америки, Европы, Африки и Азии», — отметили в КНБ.

Предположительно, была использована сеть зараженных вирусом компьютеров по всему миру, так называемых «ботнет», уточнили в КНБ. По данным ведомства, в настоящее время все угрозы локализованы, по состоянию на 2 октября повторные атаки не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что 27 сентября DDoS-атакам подверглись серверы некоторых финансовых организаций республики, а 28 сентября была угроза их повторения. 29 сентября заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин сообщал, что спецслужбы продолжают устранять хакерские атаки на банки. Специалисты Казкоммерцбанка, в частности, зафиксировали массированную атаку в виде ложных запросов на интернет-портал Homebank. Заявлялось, что массовая DDoS-атака была осуществлена с зарубежных IP-адресов.