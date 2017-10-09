Телеком Казахстана на пути к трансформации

Эксперты Huawei рассказали казахстанским операторам связи о новом подходе к цифровой трансформации.

29 сентября компания Huawei провела в Алматы Kazakhstan Operation Transformation Summit. Целевой аудиторией крупного корпоративного мероприятия стали казахстанские телекоммуникационные операторы, подобно своим коллегам из других стран вступившие в эпоху цифровой трансформации и столкнувшиеся с сопровождающими этот процесс вызовами.

Представитель Хуавей в Республике Казахстан г-н Чжан Циньгуо отметил, что сегодня телекоммуникационная индустрия находится на пути к цифровой эре, открывающей доступ к новым возможностям и ресурсам. В последнее время телекоммуникационная индустрия столкнулась с общими для всех игроков проблемами, среди которых снижение ARPU (средний доход на абонента), рост операционных расходов, снижение доходов от голоса и традиционных услуг при росте спроса на услуги передачи данных. Необходимость работы в иных реалиях подталкивает операторов к переходу на новые бизнес-модели.

«Растущая конкуренция со стороны интернет-провайдеров подталкивает телеком-операторов к трансформации в поставщиков цифровых услуг. Такое преобразование означает, что операторам нужно усовершенствовать структуру сетей, чтобы обеспечить запуск цифровых сервисов, нацеленных на удовлетворение растущих потребностей абонентов, оптимизировать операционную деятельность. Сделать это непросто, но совместными усилиями мы можем достичь данной цели», — считает Джайл Винсент, старший сервисный консультант Huawei.

В 2016 году глобальная выручка телекоммуникационной индустрии выросла до $2,45 трлн. При этом за последние годы структура отрасли претерпела изменения. Если в 2012 году 70% выручки операторов обеспечивали голосовая связь и SMS, а на долю мобильной передачи данных, видео, «умных» сервисов и облачных технологий приходилось не более 25%, то в 2016 году голос и SMS обеспечили лишь 35% выручки, тогда как одни только услуги мобильной передачи данных — 30%, а облачные сервисы — 20%.

При развертывании все более востребованных цифровых услуг — ОТТ-сервисов, М2М, «интернета вещей» (IoT) — особенно важную роль играет структура ИКТ. Инфокоммуникационные технологии не могут работать на разрозненной основе. Существующие стандарты связи и приложения требуют поддержки во всех сетях.

«Когда человек покупает дорогой смартфон, он ждет отличного качества мобильных услуг. Для этого необходимо автоматизировать процессы, перевести их на цифровое управление, научиться прогнозировать растущий спрос на ресурсы сети. В портфеле Huawei есть разработки, способные помочь операторам в выполнении этих задач. Компания обслуживает сети 160 операторов в разных странах, и богатый опыт сотрудничества позволяет нам совершенствовать решения, одновременно обеспечивающие надежность сети, хорошее покрытие и отсутствие сбоев», — констатировал г-н Винсент.

В процессе трансформации сети Huawei всегда ориентируется на такой аспект, как удовлетворенность клиентов. В качестве примера спикеры упомянули опыт сотрудничества компании с одним из самых успешных операторов в мире China Mobile. Благодаря внедрению решений Huawei оператор в процессе запуска 4G смог существенно снизить расходы. По инициативе специалистов Huawei деятельность оператора условно разделили более чем на 30 регионов, для каждого из которых определили сильные и слабые стороны, предложили разные подходы по оптимизации количества пакетов и по повышению оперативности работы сети. В результате трафик вырос до необходимого абонентам уровня, а скорость в сети увеличилась с 3,1 до 3,9 Мбит.

О своем опыте сотрудничества с Huawei рассказал представитель компании Hong Kong Telecom. Оператор начал работу по преобразованию сети, чтобы сделать ее более качественной, гибкой и динамичной, готовой к развертыванию на ее базе новых сервисов, в том числе IoT.

«Для внедрения таких проектов в том объеме и качестве, которые могли бы удовлетворить запросы клиентов, нам требовались определенные технологии, технические мощности, ресурсы для хранения данных. Благодаря внедрению решений Huawei мы смогли всесторонне подготовить сеть к потенциальному росту нагрузки, чтобы справиться с возможными препятствиями и проблемами. В результате сегодня на базе нашей сети работают умные камеры, умные дома, умные автомобили. Возможно, в скором времени такой проект удастся реализовать и в Казахстане», — считает Генри Чен из Hong Kong Telecom.

Казахстанские операторы, отметили представители Huawei, уже сегодня не только говорят о цифровой трансформации, но и предпринимают конкретные шаги в этом направлении. Они запускают ОТТ-сервисы, осваивают инструменты мобильного банкинга и выходят на рынок финтех-услуг, и даже самый крупный и до определенного времени считавшийся консервативным «Казахтелеком» реализует стратегию трансформации, направленную на преобразование в мультисервисного оператора.

«Операторы начали рассматривать цифровую трансформацию как преимущество, и мы верим, что они преодолеют трудности, которыми сопровождается этот процесс. Ключевым фактором для достижения новых целей должна стать стратегия открытости, которая даст возможность тесно и продуктивно сотрудничать с разными секторами промышленности, увеличить доход, получаемый от новых услуг», — отметил г-н Чжан Циньгуо.

В частности, считают представители компании, необходимо строить открытые ИКТ-сети, способные гибко адаптироваться к потребностям клиентов, создавать открытые платформы для видеосистем, агрегированного контента, запуска новых сервисов, открытые платформы для технического обслуживания сети, позволяющие операторам работать с продуктами различных вендоров. Учитывая растущее проникновение интернета вещей, игрокам индустрии телекома следует обеспечивать как можно более высокое качество соединения в сетях IoT с расчетом на увеличение пропускной способности. В свою очередь, чтобы помочь операторам удовлетворить растущий спрос на инновации и расширить перечень предоставляемых сервисов, Huawei будет инвестировать в облачные платформы и разрабатывать решения в области Big Data.