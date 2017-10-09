Почти 90% госуслуг департамента госдоходов Астаны оказано в электронном виде

За отчетный период департаментом предоставлено 621949 отчетностей, из них в электронном виде 605509.

За 8 месяцев текущего года ведомством оказано 1329079 госуслуг. Подавляющее большинство оказываемых ведомством услуг предоставляется в электронном виде (89%), на бумажном носителе — 11%, говорится в отчете о результатах деятельности департамента государственных доходов Астаны. За отчетный период департаментом предоставлено 621949 отчетностей, из них в электронном виде 605509 (97,3%). Выдано 475409 справок, все в электронном виде, передает медиацентр акимата Астаны.

По результатам профилактических мероприятий зарегистрировано 18283 субъекта бизнеса (всего на учете состоят 101761 ЮЛ и ИП). Зарегистрировано 2793 сдающих квартиру. Установлено 8691 контрольно-кассовых машин, а также 7993 POS-терминала.