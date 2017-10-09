Медучреждения Астаны войдут в единую электронную систему

К централизованному ситуационному центру будут подключены частные и государственные клиники.

Полноценное внедрение информационной системы в медицинских учреждениях Астаны планируется завершить до конца следующего года, сообщил руководитель управления здравоохранения Камалжан Надыров, передает «Елорда Инфо».

«До конца следующего года мы планируем абсолютно все медицинские организации столицы охватить информационными системами, которые помогут избавиться от излишней писанины, на которую сейчас врачи вынуждены тратить очень много времени. Также мы ставим перед собой задачу не просто автоматизировать процессы, но и внедрять smart-продукты, которые имеют элементы искусственного интеллекта. Это позволит врачам выставлять более точные диагнозы, лучше расшифровывать снимки компьютерной томографии. Система также позволяет распознавать самые мелкие патологические изменения на снимках, тем самым повышая более раннюю диагностику. Эти smart-элементы давно внедрены в развитых странах, тут мы ничего нового не открываем. Задача стоит правильно все это реализовать и внедрить», — сказал Камалжан Надыров.

Также сейчас в нескольких учреждениях ведется реализация пилотных проектов по внедрению электронных паспортов здоровья.

«Что такое электронный паспорт здоровья? По сути это ваша медицинская карточка, но в более детальном виде и цифровом формате. Это позволяет реализовать принцип — «информация вслед за пациентом». Пациент приходит в медицинскую организацию ему достаточно показать свое удостоверение личности, ИИН, и вся информация, которая была введена ранее, все назначения, результаты исследований будут доступны врачу. Это позволит врачам иметь полную картину о пациенте и следовательно оказывать более качественную медицинскую помощь», — уточнил он.

По его словам, ряд частных медучреждений столицы уже внедрили собственную информационную систему, и в будущем нам предстоит интегрировать все системы в одну единую для того, чтобы иметь центральный ситуационный центр на уровне управления здравоохранения.

Напомним – 17 ноября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.