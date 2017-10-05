Первая в Казахстане Blockchain & Bitcoin Conference прошла в Алматы

Участники обсудили развитие блокчейна и криптовалют.

28 сентября в Алматы прошла конференция, посвященная блокчейну, майнингу и ICO — Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. 14 спикеров из Казахстана, России, Украины, Великобритании и Германии обсудили развитие децентрализованных технологий и проблемы законодательства.

Мероприятие прошло в формате «конференция + демозона». Всего участниками Blockchain & Bitcoin Conference Almaty стало более 300 человек. Гости задавали вопросы спикерам даже после окончания выступлений.

Конференция

Эксперты мирового уровня из таких компаний, как IBM, PwC и Сбербанк, обсудили возможности, которые дает блокчейн для предпринимательства и государственных структур. Спикеры проанализировали отрасли экономики, в которые можно интегрировать технологию распределенного реестра, и дали прогноз ее развитию. Не остался в стороне и майнинг криптовалют: эксперты рассказали о возможностях промышленного майнинга в Казахстане. Отдельное выступление было посвящено государственному регулированию блокчейна в республике.

«Блокчейн может заменить власть как таковую. Только представьте, что в будущем власть будет представлять не общественный деятель, а абсолютно честный блокчейн-алгоритм. Как-то раз мы предложили чиновникам интегрировать блокчейн в систему голосования — ответа нет до сих пор», — делится Ильяс Майлибаев, консультант по технологиям в аудиторской компании PwC.

Демозона

Вместе с выступлениями спикеров гостям Blockchain & Bitcoin Conference Almaty была доступна выставочная зона. 25 компаний-экспонентов представили свои разработки: оборудование для домашнего и промышленного майнинга, профильный софт, а также различные финансовые сервисы.

Организатором Blockchain & Bitcoin Conference Almaty выступила международная компания Smile-Expo. Один из спикеров конференции — технологический лидер IBM Антон Шмаков — дал свой отзыв о мероприятии. По его словам, на событии были затронуты все самые важные темы, касающиеся блокчейна и криптовалют. Аудитория была открыта к диалогу, и посетители смогли выделить наиболее полезную для себя информацию и обзавестись нужными контактами.

До конца года пройдет еще шесть событий из серии Blockchain & Bitcoin Conference: в Киеве (12 октября), Москве (15-16 ноября), Лимасоле (22 ноября), Валлетте (7 декабря) и Любляне (12 декабря).