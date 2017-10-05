«Учебный центр Инвента» приглашает на День открытых дверей

Узнайте все об авторизованном обучении и сертификации Red Hat и PostgreSQL!

10 октября 2017 года «Учебный центр Инвента», авторизованный учебный центр Red Hat, приглашает на День открытых дверей. Учебный центр могут посетить все желающие: технические специалисты, руководители ИТ-отделов, менеджеры, ответственные за обучение и сертификацию сотрудников.

В рамках этого мероприятия вы сможете посетить учебные классы, узнать все о программах обучения и сертификации Red Hat и PostgreSQL, познакомиться с преподавателями и руководством Учебного центра, посетить пробный урок, прослушав один из модулей самых популярных курсов, пройти тестирование для определения уровня своих знаний, подобрать программу обучения и обсудить условия сотрудничества, а также задать интересующие вас вопросы.

Вас ждут розыгрыш призов, специальные предложения на обучение и сертификацию. Время проведения — 10 октября 2017 г. с 10:00 до 19:00. Подробная программа будет отправлена после регистрации. Вы можете прийти в любое время дня и посетить интересующую вас часть программы.

«Учебный центр Инвента» — это всегда глубокие знания, новые возможности и яркие впечатления.