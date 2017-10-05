В Алматы пройдет третий SAS Business Forum

В этом году форум будет посвящен теме цифровой трансформации.

12 октября в Алматы пройдет SAS Business Forum 2017. Это профессиональная площадка, где обсуждаются тенденции и направления развития бизнеса и аналитики. Форум проводится в Казахстане третий год подряд, и на этот раз будет посвящен теме цифровой трансформации.

В сентябре состоялась презентация государственной программы «Цифровой Казахстан», которая призвана в ближайшие несколько лет привести страну к радикальной цифровой трансформации. Она поможет создать инновационную экосистему, базисом которой станут цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры. Уже сегодня доступны технологии и решения, которые способствуют достижению этих целей — о них на SAS Business Forum 2017 расскажут эксперты по клиентской аналитике, управлению рисками, борьбе с мошенничеством, машинному обучению, интерактивной отчетности и визуализации данных.

Построение цифровой экономики невозможно без анализа данных, объемы которых растут в геометрической прогрессии. SAS Business Forum 2017 в полной мере отражает влияние технологических и информационных перемен на появление новых задач, новых инструментов и новых возможностей для бизнеса. В зале будет работать демо-зона, где делегаты смогут посмотреть, как работает аналитика SAS.

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.